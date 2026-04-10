Teresa Paneque y la exploración lunar: “Me asusta cómo nos pondremos de acuerdo para que la luna no se convierta en un campo de batalla”

En entrevista con CNN Chile, la doctora en Astronomía entregó detalles sobre el histórico y peligroso amerizaje de la misión Artemis II. Además, reflexionó sobre el futuro de la exploración lunar.

La noche de este viernes tendrá lugar una de las etapas más arriesgadas de la misión Artemis II: el regreso a la Tierra.

En entrevista con Hoy Es Noticia, Teresa Paneque, doctora en Astronomía, entregó detalles sobre el momento en que la cápsula Orión iniciará su reingreso a la atmósfera terrestre.

“La nave Orion chocará contra nuestra atmósfera y va a prácticamente entrar en caída libre a altas velocidades, a unos 40 mil km/h, contra la burbuja de gas que rodea nuestro planeta”, afirmó la también comunicadora científica.

Explicó que “esa fricción va a hacer que se encienda, que llegue a temperaturas que son casi como las que hay en la superficie solar. Estamos hablando de más de 2.500 °C que va a tener que resistir la nave. Y ahí no hay nada que hacer, solo confiar en que el escudo térmico —que es el que sostendrá toda esa energía y esa fricción— pueda aguantar”.

“Hay que confiar en la tecnología, confiar en la ingeniería, porque además van a ser unos seis minutos donde no vamos a tener comunicaciones con la nave, y aunque hubiese comunicaciones, no habría nada que se pudiese hacer si algo sale mal“, agregó.

El futuro de la exploración lunar

Paneque sostuvo que el objetivo de Artemis a largo plazo es “habitar y tener estaciones científicas permanentes en la Luna, bases permanentes en la Luna, que puedan servir ya sea para desarrollo científico y de investigación o como punto de anclaje para misiones que nos lleven más lejos, como por ejemplo Marte”.

En esta línea, reflexionó sobre el futuro de la exploración lunar en un contexto donde confluyen distintos intereses. “En un mundo ideal, te contestaría como científica y te diría que me parece maravilloso por lo que podemos aprender. La Luna, a diferencia de la Tierra, no tiene atmósfera, lo que implica que cualquier cosa que vaya a chocarla efectivamente lo hace”.

“Ello nos da mucho más espacio para poder recoger muestras de meteoritos, comprender la química primordial de nuestro sistema solar, poder entender sobre la geología de nuestro satélite natural, incluso quizás en un futuro poner radiotelescopios en la parte oculta de la Luna que no tendrían ningún tipo de problema o ruido con nuestras señales de radio. Entonces, como científica, me parece súper divertido y también hay un montón de estudios médicos que se pueden hacer en esas condiciones más extremas”, añadió.

Sin embargo, la comunicadora matizó: “como persona que habita en este planeta complejo y un poco inestable pareciera, me asusta. Me asusta el cómo nos vamos a poner de acuerdo para que ese satélite tan alejado no se convierta en un campo de batalla, para que no se convierta en una guerra entre los países que tienen los financiamientos para poder llegar hasta allá y en que tampoco se convierta en un lugar al cual vamos simplemente a sacar los recursos”.

“Es importante también decirles a las personas que ni Marte ni la Luna jamás van a ser un planeta B. No le recomendaría a nadie irse a vivir a la Luna o a Marte, nuestro planeta Tierra es realmente un oasis. (…) Siempre hay que tener en mente que este tipo de exploraciones las hacemos con finalidades científicas, de entender más sobre nuestros propios orígenes para desarrollar mejor tecnología que luego nos ayude en la Tierra, pero con las vistas puestas en nuestros problemas”, cerró.

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