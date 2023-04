El presidente de la Asociación de Tasadores (Asatch), Teodosio Cayo, conversó con CNN Chile sobre los informes de tasación que se realizaron respecto de la ex Clínica Sierra Bella que pretendía comprar la Municipalidad de Santiago. “Las tasaciones realizadas están fuera de la norma de Chile, no cumplen ninguna de las cosas que la norma recomienda (…) desconocemos porqué coinciden, pero en general no debería ser así”, planteó Cayo y advirtió que los tres tasadores que avaluaron el inmueble no son parte de la Asociación.