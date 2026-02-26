Subsecretario de Justicia y fugas desde cárceles: Solicitaron informe de inteligencia y no descartan relación con reforma

Consultado el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, por la periodista de CNN Chile, Matilde Burgos, sobre si los recientes sucesos, como fugas y liberaciones erróneas, podrían estar relacionados con los cambios que se buscan impulsar mediante la reforma a la institución penitenciaria, señaló: “Nosotros le hemos pedido un informe de inteligencia a Gendarmería, que sea coincidente con el período que usted señala. No lo podemos descartar”.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, entregó detalles en Hoy es Noticia de CNN Chile respecto a la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, actualmente denominada Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre cómo califica que dos reos hayan salido del recinto penal a plena luz del día, el miércoles 25 de febrero, utilizando prendas similares a las que emplea el personal de Gendarmería, señaló que “es inaudito, inaceptable, preocupante y, al mismo tiempo, extraño, porque nada así había ocurrido en los últimos treinta años en la penitenciaría”.

En esa línea, complementó: “Cuando se han producido fugas o intentos de fuga, tenemos personas que ejercen violencia sobre las cosas, se esconden en los entretechos, saltan de un módulo a otro, pero nunca había ocurrido, al menos en los últimos treinta años, que tuviéramos personas actuando de manera tan sofisticada y con una coordinación que es evidente y que, por lo tanto, también será objeto de investigación”.

Respecto a los hechos, detalló que cuando el personal de la institución penitenciaria realizó el conteo, se percató de la ausencia de dos personas privadas de libertad. Actualmente, al interior del penal se encuentran aproximadamente más de seis mil internos.

“En un primer momento, no se sabía si efectivamente estas personas se habían fugado o no. Podían haberse ocultado en los entretechos y luego esperar. Por ello, se realizó no solo un conteo, sino también un censo, visitando cada una de las secciones de la cárcel, con su respectiva identificación y mediante distintos medios de verificación. Este proceso demoró más de cuatro horas. En paralelo, trabajamos con la inteligencia de Gendarmería en la sala de cámaras, revisando información para determinar dónde podrían haberse ocultado, realizando además un seguimiento”, explicó sobre el procedimiento.

Asimismo, reconoció que el proceso fue extenso y que recién cerca de la 1:30 de la madrugada lograron recabar todos los antecedentes, tras revisar las grabaciones y reconstruir los desplazamientos previos al escape.

“Ellos conocían perfectamente los detalles operativos, porque lo que hicieron fue salir por la puerta principal, y para eso debieron pasar al menos tres controles internos, cada uno con rejas. Sabían a cabalidad cómo operaba el centro penal”, subrayó.

En cuanto a las posibles hipótesis que se barajan en torno a este suceso, comentó que, en el estado actual de la investigación, “nosotros no podemos ni afirmar ni descartar la participación de funcionarios de Gendarmería de Chile. Lo que sí es evidente es que hubo terceras personas que proveyeron estos uniformes para que los internos que se fugaron se caracterizaran”.

Al ser consultado por la periodista de CNN Chile sobre si los recientes hechos, como fugas y liberaciones erróneas, podrían estar relacionados con los cambios que se buscan impulsar mediante la reforma que pretende trasladar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, el subsecretario Muñoz expresó que “todo cambio de esta magnitud provoca incertidumbre. Aquí lo que tenemos es una reforma constitucional que permite el fortalecimiento de Gendarmería de Chile, integrándola plenamente al sistema de seguridad”.

“Nosotros le hemos pedido un informe de inteligencia a Gendarmería, que sea coincidente con el período que usted señala. Ese informe va a ser parte de la conversación del viernes 27 de febrero, en la que también concurrirá el Ministerio Público. No lo podemos descartar, pero es evidente que hay una sucesión de hechos que, al menos, nos llevan a solicitar esta información de inteligencia, la que será puesta en conocimiento del Ministerio Público”, adelantó.