Impacto causó un registro en el que se ve a un pequeño niño jugando en la baranda de un balcón, en un piso 21, de un departamento en el que funcionaría una guardería clandestina en Estación Central.

En entrevista con CNN Chile, la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, rechazó el acontecimiento y sostuvo que “hay una vulneración de los derechos a ese niño; del derecho a una educación de calidad, a la protección y al cuidado“.

La autoridad afirmó que también se debe poner el foco en la “realidad que viven esas familias”. “Es importante no estigmatizar a esas madres de hogares monoparentales o padres de hogar nuclear que llevan a estos niños a las guarderías informales, ya que pagar un jardín infantil de $300 mil para una familia de clase media (…) es imposible“.

“Por otro lado, hay que tener presente que esa madre o padres no califican para ingresar a un jardín estatal, porque los de la Junji, Integra o los vía transferencia de fondos, están pensados particularmente para los quintiles más vulnerables. Entonces, es muy importante no estigmatizar a las familias cuando toman esa decisión porque, además, ellos confían que esos niños van a estar cuidados“, agregó.

La subsecretaria recalcó que las condiciones de las guarderías informales son usualmente precarias. “Los jardines infantiles formales se acreditan, son fiscalizados, cumplen con todos los requerimientos de personal, alimentación, horario y de todos los recursos que se requieren en estos espacios, especialmente en las salas cunas que son para los más pequeños”, detalló.

“Hay una alerta, esto no lo vamos a permitir como Ejecutivo y, por lo tanto, nos ponemos a disposición de poder apoyar el rol de la Subsecretaría de Educación Parvularia, trabajando conjuntamente con ellos y con la Defensora de la Niñez para que esto no vuelva a repetirse y esto no son palabras de buena crianza”, cerró.