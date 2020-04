El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la Radiografía Nacional de Jóvenes frente a la Crisis Sanitaria de COVID-19 aplicada a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años en 70 comunas del país.

Entre los resultados, destaca que un 29% de los consultados considera que los jóvenes normalmente no se contagian de coronavirus, mientras un 41% cree que los adultos exageran con la pandemia.

En entrevista con CNN Chile, la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, profundizó en los resultados de esta encuesta. Sobre su objetivo, destacó que “la población joven no está en primera línea, porque no es la de mayor riesgo. Pero sí queríamos saber qué están pensando y nos encontramos con que confunden el hecho de no enfermarse gravemente, con el hecho de no contagiarse. Lo que tiene un riesgo, porque no es lo mismo no contagiarse, que no enfermarse”.

Lee también: Karla Rubilar: “La intención del gobierno no es postergar el plebiscito”

Sobre las estrategias para llegar comunicacionalmente a este grupo, indicó: “A través de redes sociales realizamos una campaña, pues es ese el medio que utilizan para informarse. Nos hemos asociado con influencers de Youtube para realizar campañas que lleguen a los jóvenes”.

Según el estudio, a un gran porcentaje de niños no les importa perder el año escolar, por lo que Bown llama a la reflexión: “Un alto número valora la educación online y no echa de menos el colegio. Sin embargo, cuando se les pregunta por otras actividades al aire libre, pocos contestan que les importa casi nada. Hay un gran grupo que no le preocupa desarrollarse educacionalmente. Y eso hay que cuestionárselo, porque tampoco le temen a perder el año escolar”.

Lee también: Con overoles y mascarillas: Tres grupos se manifestaron en Plaza Italia

La subsecretaria también advierte que “los jóvenes señalan en un 53% que les preocupa su salud mental. Nosotros desde la Subsecretaría de la Niñez creemos que es importante la educación, pero es más importante la salud mental. Nos vamos a poder poner al día en materia de estudios, pero cuando se produce un daño en la salud mental, es mucho más difícil de recomponer”.

En otro aspecto, Bown se refirió a las transmisiones de TV Educa Chile, que comienzan este lunes. “Va a tener un contenido de todas las edades, va a ser entretenido, de manera que lo vean los niños. Lo más importante es que va a tener cobertura nacional en televisión, porque habían papás que estaban preocupados porque no tenían computadores. Va a ser una herramienta complementaria muy útil, pero lo ideal es que también puedan acceder a la página del Mineduc”.

Cifras estudio en jóvenes de 14 a 24 años: