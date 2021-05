A casi una semana de las elecciones del 15 y 16 de mayo, el debate también ha estado centrado en las presidenciales de noviembre pese al llamado de constituyentes a enfocarse en el proceso que definirá la redacción de una nueva Carta Fundamental, surgiendo variados abanderados presidenciales que ya han sido anunciados por los partidos.

Sobre este tema, el candidato constituyente del distrito 7, Agustín Squella, declaró en Aquí Se Debate que “veo demasiada ansiedad y precipitación en la proliferación incesante de candidaturas presidenciales“.

Lee también: Squella y Bellolio proponen la Corte Suprema para funciones del TC: “No sé si el tribunal sobreviva la CC”

“Tal vez la pandemia esté afectándonos a todos en cuanto a perder el sentido de la realidad, porque hay no pocas candidaturas de derechas e izquierda, que están saliendo desde la pura voluntad de quienes las encabezan y sin la mínima conexión a la posibilidad de ser elegidos presidentes de la República”, aseguró.

“Mientras no se clarifique la cancha, no tengo ningún candidato presidencial”, dijo, aunque aclaró que sí “votaré desde el centro hacia la izquierda”, ya que “a mí, el terreno político electoral se me acaba en el centro”.

“Hacia la derecha no puedo, porque no puedo sacarme de la cabeza ni la experiencia lo que pasó en Chile con el soporte civil que durante 17 años se le dio, por la mayor parte de la derecha chilena, a una dictadura”, explicó.

“Porque esa derecha no solo apoyó el golpe de Estado, apoyó y sostuvo a Pinochet 17 años y concurrió a las urnas en 1988 con el ánimo de prolongar el mandato de Pinochet durante 8 años más”.

Lee también: Por distrito y región: Todas las listas de los candidatos que buscan llegar a la Convención Constitucional

Por otro lado, analizó la labor que tendrán los convencionales constituyentes en este proceso histórico para el país.

“Somos elegidos o vamos a serlo por nuestros distritos, pero no vamos a representar solo a los distritos, tampoco nos vamos a representar a nosotros mismos y a nuestras personales ideas políticas, tampoco a los partidos en que algunos militen, yo no milito en ninguno. Vamos a tener los constituyentes que hacer un esfuerzo descomunal por representar a Chile y la sociedad chilena en su conjunto que es muy diversa“, señaló.

Por lo mismo, “no puede llegar cada uno con la Constitución escrita bajo el brazo”, sentenció.