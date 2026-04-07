Oposición denuncia “reforma tributaria disfrazada de ley” en paquete de reconstrucción impulsado por el Gobierno

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado del PPD abordó la estrategia de la oposición frente a las medidas económicas del Ejecutivo. El parlamentario cuestionó la rebaja impositiva a grandes empresas en un contexto de “estrechez fiscal” y advirtió sobre la falta de medidas de contención ante el alza de los combustibles para los sectores medios.

En una nueva jornada de coordinación política y legislativa, las fuerzas de oposición comenzaron a delinear su postura frente a la agenda impulsada recientemente por el Ejecutivo.

El diputado de la bancada del PPD, Raúl Soto, analizó en CNN Chile Radio los alcances del proyecto de reconstrucción anunciado por La Moneda, calificándolo como un intento de introducir cambios estructurales al sistema de impuestos sin el debate correspondiente.

¿Por qué Soto habla de una reforma “encubierta”?

El parlamentario fue enfático en señalar que el proyecto de reconstrucción incorpora más de 40 medidas de carácter misceláneo que, a su juicio, esconden una intención distinta.

“Acá viene una reforma tributaria encubierta, que se trata de disfrazar con una ley de reconstrucción. Se está proponiendo una rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23% a la gran empresa y una reintegración tributaria”, denunció Raúl Soto.

Según los cálculos expuestos por el legislador, estas medidas significarían una menor recaudación para el fisco de aproximadamente 2.800 millones de dólares. En esa línea, cuestionó la coherencia del relato oficialista:

“Hay una contradicción. Se habla de una supuesta estrechez fiscal, pero se le traspasa el costo del alza de la bencina completamente a la clase media y a los sectores vulnerables sin medidas de contención suficientes, mientras se beneficia a los sectores más ricos”.

Para el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, la estrategia del Gobierno de José Antonio Kast recuerda a modelos legislativos extranjeros:

“Intentan traer una mala copia de la ley Ómnibus que se hizo en Argentina. El presidente debe entender que Chile no es Argentina y que las tradiciones políticas son distintas. No podemos mezclar peras con manzanas”, sostuvo.

Coordinación de la oposición y la “madre de todas las batallas”

Ante este escenario, Raúl Soto confirmó que ya existe un acuerdo para mantener una coordinación política y legislativa permanente entre los partidos del arco progresista.

Este bloque busca evitar lo que Soto denomina el “efecto de la manzana podrida”, donde el debate tributario termine contaminando iniciativas de reconstrucción que podrían ser positivas para el país.

“Esta es la madre de todas las batallas, no solo en un sentido político, sino ciudadano. Los datos indican que es imposible compensar esa menor recaudación por concepto de crecimiento futuro”, explicó el diputado, aludiendo a los recientes informes del Banco Central sobre la inflación y las proyecciones económicas para 2026.

Finalmente, el legislador del PPD hizo un llamado a ampliar la base de la oposición en el Congreso Nacional, sugiriendo integrar formalmente a la Democracia Cristiana y al Partido de la Gente (PDG). “Aunque somos distintos y respetamos las identidades, es necesario articularnos para defender los intereses de la gente frente a retrocesos sociales”, concluyó.