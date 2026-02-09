“Solo comparable con el de Michael Jackson”: Académico experto en Estudios Americanos analizó el show de Bad Bunny

Para el académico el mensaje que deja la puesta en escena vista el domingo se equipara al que entregó el Rey del Pop hace más de treinta años.

“Fue un espectáculo impresionante, solo comparable con el de Michael Jackson en el año 93, cuando también hizo una puesta en escena de alto impacto, de gran valor cultural, artístico”, comentó Pablo Lacoste, doctor en Estudios Americanos y académico de la USACH, sobre el espectáculo que entregó Bad Bunny en el show de mediotiempo del Super Bowl LX.

En conversación con Hoy Es Noticia, el experto entregó sus comentarios respecto de lo que fue el show musical que se realiza entre el segundo y tercer cuarto de la final del fútbol americano, el que tuvo como protagonista a Benito Martínez.

Si bien para Lacoste la propuesta en cuanto a lo musical era más pobre que la del Rey del Pop, considerando el reggaeton como una expresión sin mucho valor artístico, sí se vio enriquecida por la puesta en escena.

“A pesar de la limitación artística del reggaeton, lo que hizo Bad Bunny en ese escenario fue una obra de arte. Porque en un país que está dolorido, que tiene tensiones internas con este proceso de inmigración masiva, de gente que está asustada, que se quiere integrar pero hay un trasfondo de supremacismo blanco que excluye a esa gente de origen latino… llegar al corazón, al lugar de mayor visibilidad en el mundo y ahí proclamar el orgullo latino, decir que no somos menores, que somos de alto valor, esa puesta en escena que fue como un espectáculo antropológico (…) Fue una cosa extraordinaria, genial”.

En ese sentido, el mensaje de paz y de rechazo a la promoción del odio equivale, a juicio de Lacoste, al mensaje que entregó Michael Jackson en el show de mediotiempo del Super Bowl XXVII, “uno de amor, de integración, tan humanista, elevado, que hace que uno recupere la confianza en la humanidad”.