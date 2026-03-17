“Sobreestimé su ética”: Núñez insiste que Macaya debió inhabilitarse en votación por conmutación de penas por eventual beneficio a su padre

El senador acusó a su colega, Javier Macaya, de no inhabilitarse durante la votación y de evadir su responsabilidad política, calificando la situación como un ejemplo de “élite política que se siente intocable”

El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez se mantuvo firme este martes respecto a sus dichos sobre su colega Javier Macaya, en el marco de la polémica por la discución del proyecto de conmutación de penas que podría beneficiar al padre de Macaya, actualmente procesado por abuso sexual.

En conversación con CNN Prime, Núñez aseguró: “No me retracto de mis dichos” y criticó lo que calificó como un comportamiento de “élite política”.

“Este es un ejemplo muy claro de esta elite politica que se siente intocable. Acá todos tenemos que rendir cuentas y él se debió haber inhabilitado”, sostuvo.

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Según el senador, Macaya debió haberse inhabilitado durante la votación del proyecto: “Él se debió haber inhabilitado” y “cuando un senador vota un proyecto de Ley que puede beneficiar a su padre que está preso, la norma del reglamento del Senado establece la inhabilidad”.

El parlamentario sostuvo que lo escandaloso de la situación es que se “está dejando de lado el contexto que provocó la polémica”.

“Su problema es defender a su padre que está preso por abuso sexual. (…) Macaya votó a favor y no se hace cargo de su voto y en cambio me ataca a mí para eludir su responsabilidad política en aprobar esta mala ley”, indicó el parlamentario comunista.

Núñez también reconoció haber sobreestimado la ética de sus colegas en este tipo de situaciones: “Pensé que la ética que un senador lo iba a llevar a inhabilitarse, me equivoqué”.