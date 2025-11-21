“Siempre se ha denostado al PDG”: Zandra Parisi habla sobre la “rabia” que sintió por video de Darío Quiroga

La diputada electa Zandra Parisi afirmó en CNN Prime que, si el comando de Jeannette Jara hubiese querido actuar sobre el hecho, lo habría hecho en abril. “Cuando pasó este video, sentí una rabia. No conocía su existencia y nunca había cruzado una palabra con él”, expresó.

La diputada electa Zandra Parisi conversó con CNN Prime sobre la controversia que enfrentó con el exasesor de Jeannette Jara, Darío Quiroga, y también analizó el segundo tiempo de la carrera presidencial.

Consultada sobre la polémica generada por el video de Quiroga, en el que calificaba la estructura del Partido de la Gente (PDG) como “divertida y chanta”, lo llamaba la “Karina Milei chilena” y deslizó el comentario “se llama Zandra con Z, no sé si por razones de inmigración o flaiterio”, Parisi respondió: “Lamento que alguien se quede sin pega”.

Sin embargo, enfatizó que si el comando de la exministra del Trabajo hubiese querido reaccionar ante esta situación, “lo hubieran considerado al principio”, dado que el hecho ocurrió en abril.

“Cuando pasó este video, sentí una rabia. No sabía de su existencia y nunca había cruzado una palabra con él. Lo que molestó en ese momento es la libertad con que se sienten las personas, sean públicas o privadas, para ofender a alguien. En Chile, que te ofendan no implica ninguna responsabilidad. Eso podría entenderlo quizás en personas que no están acostumbradas al área política, pero en quienes ya llevan una carrera, no lo entiendo”, expresó.

#CNNPrime | Zandra Parisi, diputada electa del PDG, por Darío Quiroga: “Lamento que alguien se quede sin pega. Pero seguimos viendo que la clase política sigue siendo reactivos, porque esta situación pasó en abril” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/1lm7I4r9rv — CNN Chile (@CNNChile) November 21, 2025

Sobre este hecho, contó que Quiroga, en primera instancia, le pidió disculpas a su hermano y excandidato, Franco Parisi, en el programa Sin Filtros, a pesar de que ella se encontraba en el mismo lugar.

Luego, en un debate presidencial, se acercó a ella: “Me dijo: ‘Zandra, te quiero pedir disculpas, he visto nuevamente el video y cometí una torpeza, no correspondía, no era necesario que yo te ofendiera y te pido mil disculpas’. Y yo le dije: ‘No tengo ningún problema, estoy en esta vida para sumar, no para restar. No vamos a ser los buenos amigos, pero es agradable encontrarse con alguien, saludarse y no mirar para otro lado’”.

En esa línea, expresó que su gran preocupación en ese momento fue su madre, porque también se llama Zandra: “Mi mamá me dijo: ‘Hija, ¿por qué te dijo eso?’ Para las mamás es fuerte. Y eso te hace pensar que la política ha perdido empatía y humanidad. Creo que es momento de recuperarlo, y esa es una de mis misiones”.

En el ámbito político, Parisi consideró que “siempre se ha denostado al PDG, a los distintos partidos políticos no les conviene que exista un Franco Parisi” y que tampoco quieren que exista la colectividad.

#CNNPrime | Zandra Parisi, diputada electa del PDG: “Kast apareció de la nada en el Barrio Franklin. Esa respuesta que tuvo de los trabajadores, él ganó eso” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/cDR4oljbwY — CNN Chile (@CNNChile) November 21, 2025

#CNNPrime | Zandra Parisi, diputada electa del PDG: “No les creo nada a los candidatos que están tomando las propuestas de Parisi” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/Br79tFY9uR — CNN Chile (@CNNChile) November 21, 2025

La invitación al programa Bad Boys

Por otro lado, sobre la invitación que hizo Parisi a los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara al programa Bad Boys, para luego realizar una consulta digital y definir la postura del partido de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre, comentó: “Tengo entendido que Jara sí mostró su interés y creo que está confirmada. Pero Kast no quiere ir, ya dijo que no”.

En ese sentido, remarcó que esta instancia no es una “encerrona”, sino un espacio de conversación: “Creo que lo que le pasa a Kast, como a muchos políticos, es que no sabe rodearse de las personas que le digan: ‘Kast, te recomiendo, eres capaz, puedes estar en el streaming de Bad Boys junto a Parisi’. Pero parece que tiene gente que simplemente le dice: ‘No vaya, escóndase, guárdese, tomemos decisiones entre cuatro paredes’. No te preocupes, tú ya tienes ganadas las elecciones, porque si sumamos los votos de Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y los tuyos, tú ya eres presidente. Están mirando de una manera muy fea, por decirlo suavemente, a todos los chilenos”.

#CNNPrime | Zandra Parisi, diputada electa del PDG: “En el voto hay tres opciones: Kast, Jara y votar nulo o blanco” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/lYwoKNfqKa — CNN Chile (@CNNChile) November 22, 2025

#CNNPrime | Zandra Parisi, diputada electa del PDG: “Franco está dispuesto a conversar, pero de ahí amarrarse a algún ministerio, Franco no lo necesita” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/HYQNrlNovI — CNN Chile (@CNNChile) November 22, 2025

“El PDG es un partido mucho más maduro”

La parlamentaria, que será parte de la nueva composición del Congreso, sobre los desafíos que enfrentará la futura bancada del PDG, expuso que actualmente son un partido “mucho más maduro y hemos aprendido de nuestros errores. Permitimos que tomaran decisiones y se transformaron en chicos Yingo. Muchas luces, muchas fotos, muchas entrevistas, y perdieron el rumbo”, reconoció.

Finalmente, sobre los comentarios del diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien prevé que la bancada del PDG se diluirá rápidamente debido a la diversidad de su composición, contestó: “El señor Kaiser debe ser un illuminati . Si era tan experto, ¿por qué se presentó a la candidatura presidencial si no iba a ganar? Él sabía que no iba a ganar”.