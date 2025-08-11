“Sería gracioso si no fuera trágico”: Mansuy arremete contra la burocracia estatal en caso Correa en Quilpué

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, cuestionó duramente la inacción del Estado en el caso de la toma del terreno de la familia Correa en Quilpué, recordando que su dueño, Alejandro Correa, fue asesinado por un sicario tras intentar recuperar su propiedad.

Esto no da para más. Esto no da para más, afirmó hoy Carlos Montes respecto de la toma en el terreno que ya todos conocemos la historia de la familia Correa en Quilpue.

Recordemos que el dueño del terreno, Alejandro Correa, fue asesinado hace algunos años por un sicario. ¿Su falta? Haber intentado recuperar su propiedad de las mafias que se lo habían tomado y habían hecho negocios con este.

Han pasado los años, la familia ha realizado todas las gestiones necesarias para recuperar el terreno y desalojarlo, lo que es, por supuesto, requisito de la de la demolición ordenada hace ya tiempo por la justicia.

Sin embargo, inexplicablemente el estado del aparato público a cargo de proteger a los ciudadanos y de proteger la propiedad ha puesto todas las dificultades imaginables, recursos dilatorios, excusas, papeles, más papeles, trámites que faltan, trámites que no se pueden hacer.

Se parece a las 12 pruebas de Astérix.

Sería gracioso si no fuera trágico. La familia Correa fue víctima una vez de las mafias que operan en torno a las tomas, cuando asesinaron a Alejandro Correa y ha sido víctima una segunda vez de las inexplicables decisiones estatal que escoge cualquier excusa con tal de no cumplir con su deber.

De sobra está decir que no resolveremos ninguno de nuestros problemas, si no estamos dispuestos a hacer cumplir la ley, si somos indolentes con las víctimas de las mafias, si renunciamos al imperio del derecho.

“Esto ya no da para más.”, dijo Carlos Montes. Sería bueno que le transmitiera su opinión al ministro de vivienda, quizás lo conoce.