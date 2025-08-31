“Teníamos grandes ilusiones”: Sergio Lavandero afirma que el Ministerio de Ciencias “no ha dado el ancho”

El Premio Nacional de Ciencias 2022 y presidente de la Academia Chilena de Ciencias habló en Influyentes sobre el análisis que hacen desde el sector sobre los constantes cambios que tuvo la cartera de ciencias en los últimos años y la oportunidad que aún existe para ponernos al día.

A través de una columna en el diario El Mercurio, la Academia Chilena de Ciencias apuntó lo crítico que se vuelve el dar algo de estabilidad al camino que avanzan en el sector, luego que el último cambio de gabinete dejar un nuevo ministro de Ciencias, Aldo Valle, el cuarto en un solo gobierno.

Sobre esto hablamos en un nuevo Influyentes con el presidente de la Academia, Sergio Lavandero, quien expuso que es a lo menos “inusual” tal nivel de renovación en la cartera de ciencias y tecnología.

“Resulta un poco inusual, para decirlo en palabras simples. Este debe ser el récord del ministerio que más cambios ha tenido… Sobre todo es sospechoso que cada cuatro años hagamos cambios, y cambios bruscos. Si tuvieramos visión de largo plazo no tendríamos problema, pero ya cambios políticos significan el viento sopla de otra manera. Pero ya dentro de un gobierno cambiar cuatro veces es algo inusual e impide tener continuidad”, comentó Lavandero.

En ese sentido, el Premio Nacional de Ciencias 2022 indicó la importancia de esta materia no solo por los adelantos tecnológicos y la manera en que el país se suma a esa ola, sino también por las implicancias del día a día que tiene el poder investigar sobre nosotros.

Dado el panorama político de este año con elecciones presidenciales y parlamentarias, Lavandero remarcó que en la discusión actual “no es un tema” la ciencia y tecnología y que más bien son los asuntos contingentes los que demandan mayor debate.

“Este no es un tema. La contingencia nos está comiendo. Todos vivimos el tema de la seguridad, crecimiento económico. Pero precisamente para salir de eso tenemos que hacer algo diferente”, agregó.

En el análisis sobre lo que ha sido un joven ministerio como lo es el de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, fundado en 2018, Lavandero comentó que hay un ecosistema que ha ido progresando, pero que aun hay oportunidades y desafíos.

“Siento que hemos perdido un poco el ritmo. Teníamos grandes ilusiones en el ministerio pero todavía no ha dado el ancho. Veámoslo como una oportunidad”.