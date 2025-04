Gobernador del Biobío tras detención de líder de la RML: “Hay que robustecer para darles el tiro de gracia”

Sergio Giacaman aseguró que si bien es una buena noticia la detención de Federico Astete Catrileo, no es para dar por finalizado el combate contra este tipo de organizaciones.

Este viernes se concretó la detención de Federico Astete Catrileo, sindicado como uno de los líderes de Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), orgánica dedicada a ataques incendiarios y otras formas de sabotaje en el sur del país.

En un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), Astete fue detenido en la localidad de Pocuno, 30 kilómetros al sur de Cañete, Región del Biobío.

Sobre esta información conversamos con el gobernador de la región, Sergio Giacaman, quien destacó la noticia pero descartó que con esta detención se termine con la RML.

“Él era parte de una organización sumamente violenta y creo que es una buena noticia para nosotros y además para el país”, comentó la autoridad regional.

En esa línea, Giacaman destacó la existencia del Ministerio de Seguridad Pública, indicando que ve con esperanza lo que pueda ir concretándose bajo esta repartición del Estado. De todas formas, añadió, es crítico de que el ministro Luis Cordero no hubiera acudido a la región el mismo día en que se conoció el ataque incendiario a más de 50 máquinas.

En el caso de la detención de Astete, Giacaman agregó que si bien se avanza, no estaríamos más cerca de terminar con actos terroristas en la macrozona sur: “Ellos tienen varios liderazgos, la forma de operar no es con un cabecilla. Ya lo dijo la Policía de Investigaciones: él no es el líder exclusivo, es una organización que tiene varios liderazgos, igual que la CAM, igual que la WAM”.

“En ningún caso hay que confiarse, todo lo contrario, hay que robustecer para darles quizá el tiro de gracia. Y en eso hay que ser muy consistentes, muy fuertes, muy coordinados”, agregó.