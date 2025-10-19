Bitar y el futuro de Socialismo Democrático: “No creo que se dé una fusión de partidos, pero sí un movimiento que los integre”

El exministro y exsenador PPD conversó en Influyentes sobre el estado actual de la coalición a la que pertenece, la cual a su juicio hoy es "más un espíritu con comisión política que una estructura con capacidad de proyección ahora".

Las elecciones presidenciales y parlamentarias están cada vez más cerca y con ello aumenta la presión para los distintos comandos. Si bien a la fecha habría cierta claridad en que Jeannette Jara (Unidad por Chile) sería una de las cartas para la segunda vuelta, aún está vigente la disputa en la oposición sobre quién es la otra carta.

En Influyentes abordó este tema el exministro y exsenador Sergio Bitar, quien se refirió a la situación de Jara, cómo quedó el Socialismo Democrático tras la derrota de Carolina Tohá en primarias y lo que prevé para noviembre.

De Tohá al consenso de Unidad por Chile liderado por Jara

“Cuando perdió Carolina Tohá yo dije hasta aquí llegamos”, comenzó señalando Bitar.

Esa apreciación tras la primaria respondió a que el exministro ya preveía una dificultad en la militancia de Jara. El ser comunista, a su juicio, ya le hacía más complejo “penetrar en sectores medios”.

Sin embargo, agregó, Jara hoy representa a Unidad por Chile, una coalición más grande que solo el Partido Comunista.

Bajo este nuevo bloque, continuó Bitar, el programa que ha surgido con más de 300 medidas es bajo su mirada un buen equilibrio, por ejemplo en lo económico, entre las fuerzas que componen dicha coalición. “No me genera un temor si ella tiene la autonomía que ha demostrado en la última fase de su campaña respecto al partido al que pertenece”, comentó.

Y si bien está inmerso en esta coalición conformada específicamente para esta coyuntura electoral, persisten las dudas sobre la vigencia del llamado Socialismo Democrático: ¿Existe aún esta coalición que conforman el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Liberal?

“Diría que es más un espíritu con comisión política que una estructura con capacidad de proyección ahora”, aseguró. “No creo que se dé una fusión de partidos, pero puede darse un movimiento que los integre a los partidos de una forma institucional, que les ponga el mismo nombre, que tenga espacios de divergencia como lo tienen los grandes partidos”.

En la misma línea, otra reflexión que han hecho personeros de esa centroizquierda tiene que ver con que no vislumbran nuevos liderazgos que puedan tomar el relevo en el sector. “Yo creo que Boric puede cumplir un cierto papel, si proyecta lo que hizo como Presidente los últimos años apuntaría en esa dirección. Carolina Tohá es otra cara. Pero van a surgir liderazgos”.