Sepúlveda y consulta PDG: “No cumple ni siquiera con requisitos mínimos que se exige a medios para publicar cualquier encuesta”

El panelista de Tolerancia Cero cuestionó la validez política de la consulta digital del Partido de la Gente, señalando que la falta de datos básicos —en especial, la cifra de participación— impide evaluar su representatividad.

Anoche, más o menos a esta misma hora, el Partido de la Gente informó los resultados de una consulta digital que hizo entre sus militantes para decidir qué hacer en la segunda vuelta presidencial.

Los números que arrojó el sondeo fueron un 78% para la opción de votar nulo o blanco, un 20% se inclinó por votar por José Antonio Kast y un 2% por votar en favor de Jeannette Jara.

Así las cosas, el partido tomó como posición oficial la alternativa “nulo” o “blanco”.

La decisión es muy riesgosa para Franco Parisi y el PDG, como lo han dicho varios analistas. Porque si los nulos y blancos en la segunda vuelta suman menos de dos millones y medio votos, quedará la imagen de que Parisi no logró movilizar todos los sufragios que obtuvo el 16 de noviembre pasado.

Pero más allá de eso, lo más problemático es la poca transparencia que tuvo el PDG para informar sobre su consulta digital. No reveló cuántos de sus 38 mil militantes participaron en el ejercicio, lo que impide evaluar su real representatividad.

Franco Parisi y el PDG buscan generar un hecho político y electoral con este proceso interno, por eso difunden abiertamente su resultado.

Pero esta consulta no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos que se les exige a los medios de comunicación para publicar cualquier encuesta electoral. Lo básico es saber cuánta gente participó del sondeo, cuestión que ayer no ocurrió.

Por eso, la indagación que hizo el PDG entre sus militantes tiene muy poco valor para hacer un análisis político razonable.

En tiempos en que se habla de incorporar la llamada “democracia digital” al debate público, es necesario concordar cuál es el estándar mínimo para tomar en serio un ejercicio como el que hizo ayer el partido de Franco Parisi.