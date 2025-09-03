Senadora Paulina Núñez (RN) dice que Jeannette Jara “no es solo la continuidad de este mal gobierno, va a ser peor”

En CNN Chile Radio, la parlamentaria también abordó el respaldo de la Cámara Baja al voto obligatorio sin multa. "Es una muestra más de la pequeñez política de que se legisla con calculadora en mano".

La senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, aseveró que la candidatura de Jeannette Jara “no solamente es la continuidad de este mal gobierno, va a ser peor que el actual gobierno”.

“No es lo mismo que el Partido Comunista forme parte de una coalición a que directamente terminen gobernando. Y lo hemos visto incluso en los dimes y diretes de sus propios dirigentes, donde el tironeo y el que han dejado claro quién va a seguir mandando, indiferente del resultado, va a ser, al parecer, la mesa central de ese partido”, afirmó.

Esto, en referencia a las controversiales declaraciones del timonel del PC, Lautaro Carmona, quien criticó la gestión de Mario Marcel mientras se desempeñó como ministro de Hacienda.

En esa línea, la parlamentaria dijo en CNN Chile Radio que es un error seguir emplazando a José Antonio Kast y sus propuestas, y, en cambio, que el foco debería estar en la candidatura de la abanderada del oficialismo.

#CNNChileRadio | Paulina Núñez (RN): "La candidata Jeannette Jara no es solo la continuidad de este mal gobierno, sino que será peor (…) Es un error seguir emplazando a José Antonio Kast y sus propuestas".

Además, apuntó a que la campaña de Jara ha ido decayendo “porque no hay mayor sustento que un buen eslogan, que un baile, una simpatía o lo que sea”.

“Y, por lo tanto, haré un esfuerzo para que, eventualmente, en una segunda vuelta terminemos enfrentándola entre Kast y Matthei. Y eso va a depender de nosotros. Y eso va a depender de que entendamos que, donde hay propuestas erradas, donde hay un programa que evidentemente no compartimos, donde hay una continuidad del gobierno, donde, a mi juicio, va a ser peor que estos cuatro años, es en la candidatura de Jara”, dijo Núñez.

“Es allí donde deberíamos concentrar los esfuerzos y no seguir opinando, emplazando, criticando la candidatura de José Antonio Kast“, insistió.

Voto obligatorio sin multa

La senadora también abordó lo sucedido ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó el proyecto que regula el voto obligatorio, pero rechazó la aplicación de multas para quienes no concurran a sufragar.

Sobre ello, dijo que “un voto obligatorio sin multa deja de ser obligatorio” y que este respaldo a la iniciativa “es una muestra más de la pequeñez política de que se legisla con calculadora en mano, creyendo que el voto obligatorio con o sin multa puede beneficiar o perjudicar a un candidato u otro candidato”.

E insistió en que es un ejemplo de la “extrema fragmentación política que tenemos en la Cámara” y que esto “debilita la democracia” y que muestra lo que ocurre “cuando se legisla sin pensar en el país, sin fortalecer los procesos democráticos”.

De todos modos, comentó que esperan reponer la multa en el Senado.

“Acá en el Senado hay una convicción de poder revertir esa decisión y que sea pensando en Chile, pensando en el proceso democrático, pensando en que estamos a meses de que se produzca una nueva elección, tanto para tanta parlamentaria como presidencial, y, por lo tanto, lo que hay que dar es certeza lo más pronto posible”, cerró.