Senadora Núñez y la candidatura de Bachelet a la ONU: “El Presidente tendrá que dar una señal a Chile, no solo a su sector”

Consultada en Tolerancia Cero, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sobre la decisión que deberá tomar el jefe de Estado, José Antonio Kast, respecto de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, respondió: “El Presidente (José Antonio Kast) tendrá que dar una señal a Chile, eventualmente, y no una señal solo a su sector político”.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile, a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Nacionales Unidas.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si sería adecuado que el jefe de Estado respalde a la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aclaró que no le daría ningún consejo.

En ese contexto, el analista Pepe Auth le preguntó si tiene sentido que el Gobierno de Chile levante otra candidatura o apoye la de otro país, como la del argentino Rafael Grossi, quien es políticamente más cercano al gobierno de Javier Milei.

Núñez complementó: “Voy a completar casi la pregunta, pero ¿qué pasa si, a propósito de los otros países, no tienen los votos? ¿Tiene sentido que nos quedemos abajo?”.

“No es solo si tiene los votos o no los tiene, son señales. Y, como son señales, el Presidente tendrá que dar una señal a Chile, eventualmente, y no una señal solo a su sector político”, complementó, y destacó la importancia de “poner al país por delante”.

Cabe mencionar que, en una entrevista exclusiva en CNN Prime, el Mandatario Kast sobre el plazo para anunciar su definición respecto de este tema, respondió que será “dentro de las próximas semanas o un mes”. Sin embargo, adelantó que la “decisión está avanzada”.

“Vamos a ver quiénes más están postulando”, enfatizó.