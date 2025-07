Senadora Núñez afirma que crimen organizado ya se “infiltró” en las Fuerzas Armadas

La presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Paulina Núñez, subrayó que "los hechos que hemos conocido no los podemos aislar ni decir que, insisto, se trata de un caso aislado". Por tanto, enfatizó en la necesidad de avanzar hacia un mayor control y fortalecer la contrainteligencia.

La presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Paulina Núñez, se refirió en el programa Tolerancia Cero a la sesión secreta sobre el presunto tráfico de drogas y crimen organizado relacionado con las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea de Chile.

Sin profundizar en los detalles, debido al carácter reservado de la instancia, señaló que el foco de la discusión se centró en las modificaciones legales necesarias para determinar, en estos casos, cuándo corresponde la competencia de la justicia militar y cuándo la del Ministerio Público, a propósito de lo ocurrido recientemente con el denominado Caso FACh.

“Termina poniéndose en cuestionamiento nuevamente cuándo le compete a uno, cuándo le compete a otro, cuando pensábamos que era una cuestión que ya estaba resuelta. Pero además, creo que a propósito de la comisión es necesario evaluar qué otras modificaciones se requieren, por ejemplo, para un mayor control y evidentemente una mayor capacidad de inteligencia. Tenemos una comisión mixta sobre este tema en materia de inteligencia que está sesionando en el Congreso Nacional, y por supuesto también debemos hablar de contrainteligencia”.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si se atrevería a afirmar que hoy las Fuerzas Armadas no están infiltradas, al menos en parte, por el crimen organizado y el narcotráfico, respondió:”No, no nos perdamos en esto: ya se infiltraron (…) Porque los hechos que hemos conocido no los podemos aislar ni decir que esto, insisto, es un caso aislado. Hay que tomarlo con responsabilidad, y por lo tanto, con las medidas que deben adoptar los distintos poderes del Estado”.

