La mañana de este viernes, personal policial llegó hasta la Plaza Brasil, en la comuna de Iquique para desalojar a un centenar de familias venezolanas que se encontraban asentadas en ese lugar.

En conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile, la senadora por la Región de Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI) abordó los acontecimientos de esta jornada y la crisis migratoria que enfrenta el norte del país.

La parlamentaria señaló que interpuso un recurso de protección contra el alcalde de Iquique, el delegado presidencial y el subsecretario Juan Francisco Galli con el objetivo de restablecer el “imperio del derecho y dejen de ser vulnerados los derechos de los tarapaqueños que están sufriendo por la crisis migratoria”.

Lee también: Crisis migratoria: Gobernador de Tarapacá presenta un recurso contra presidente Piñera

Respecto al recurso presentado ante la justicia, Ebensperger manifestó que “lo que perseguimos al interponer este recurso, es que estas tres autoridades, que son quienes por ley tienen facultades para intervenir en este problema ejerzan esas atribuciones”

En ese sentido, la ex intendenta aseguró que “Iquique está invadido de migrantes clandestinos, es una ciudad chiquitita y esto afecta también a los connacionales y a los migrantes regulares de la ciudad” y continuó: “así como hay quienes sólo piden por los derechos de estos migrantes, alguien tiene que preocuparse de los derechos vulnerados de los chilenos y de los migrantes regulares”.

En cuanto a las medidas que deberían implementarse para una pronta solución al conflicto migratorio que se ha instalado en la zona norte del país, la senadora de la UDI respaldó el desalojo que se llevó a cabo esta mañana y aseveró que “se empiecen a desalojar los bienes nacionales de uso público, las plazas y las playas, pero particularmente las plazas y aquellos bienes que son colindantes con viviendas”

“La migración que queremos es la buena migración, la migración legal, la gente que viene a buscar una mejor calidad de vida, que viene a aportar, no que viene a delinquir”, detalló la parlamentaria. Y agregó que “mientras haya un chileno que está pasando hambre, que no tiene casa, etc, esa debe ser nuestra prioridad”.

Al ser consultada por el lugar al que llegarán los migrantes que fueron sacados de Plaza Brasil, la senadora reveló que le pidió al Gobierno que “se tomen a esas personas y se las lleven a otra ciudad, a Santiago, a Valparaíso, a ciudades mas grandes con más recursos con terrenos disponibles donde se puede armar un albergue mientras se soluciona su situación migratoria”

“Yo lo que espero es que a ninguna de estas personas, salvo que concurra la posibilidad de una reunificación familiar se les regularice. Acá lo que se tiene que hacer es expulsar a los migrantes clandestinos”, afirmó Ebensperger.

“Aquí hay un problema real y las autoridades en vez de culparse unos a otros, deberían sentarse, conversar y buscar la manera de encontrar esa solución. Buscar responsables políticamente vendrá más adelante”, concluyó la parlamentaria.