La tarde del viernes, la Contraloría General de la República (CGR) resolvió no pronunciarse respecto al requerimiento que ingresó la oposición a raíz de los indultos otorgados por el presidente Boric. Por ello, CNN Chile conversó con el senador Rodrigo Galilea (RN) quien desdramatizó la decisión del ente fiscalizador asegurando que, “que Contraloría haya dicho que se iba a abstener dado que la situación la estaba conociendo el Tribunal Constitucional (TC), no es algo raro“. En esa línea, agregó que cuando se presentaron los requerimientos antes los distintos organismos, el TC aún no declaraba admisible el recurso para impugnar dichos indultos.