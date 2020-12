Debido a las balaceras registradas durante la semana pasada en la comuna de Maipú, el gobierno presentó un proyecto de ley que busca aumentar penas e incorporar medidas investigativas contra el crimen organizado.

La iniciativa fue abordada por el senador RN Manuel José Ossandón en CNN Chile, donde aseguró que esto, a su juicio, “no sirve de nada si no nos vamos a lo profundo. Una ley está muerta si en el fondo las policías no funcionan, si no hay inteligencia y si los fiscales no tienen herramientas”.

Asimismo, dijo que “me da vergüenza ajena de que se pierda tiempo ene estas peleas chicas de quién o cuál es lento o inoperante. Las familias chilenas víctimas de estos delitos no les sirve de nada que se enfrasquen en estas polémicas el gobierno y Congreso“.

El legislador hizo hincapié también en su función como alcalde de Puente Alto durante 20 años, asegurando que, en ese entonces, esto ya era un problema pero que ha ido en escalada. “La droga, el narcotráfico, etcétera, se ha tomado a la juventud y a los niños”, añadió.

Debido a lo mismo, Ossandón enfatizó que “aquí hay un tema de actitud de las autoridades y la sociedad para enfrentar este problema que se vio agravado por el estallido social y la pandemia”, por lo tanto, “para poder combatir esto necesitamos leyes, pero también necesitamos una policía y un sistema integral”.

Respecto de este último punto, el senador oficialista evidenció la importancia de gendarmería en la investigación del crimen organizado, planteando un “sistema real de inteligencia” que involucre a dichos profesionales “junto a la PDI, Carabineros y Fuerzas Armadas”.

“Hay que mejorar las leyes, pero no sacamos nada con cambiar todas las leyes si seguimos funcionando con las policías como estamos hoy día y que además no tienen ningún respaldo”, agregó.

Presidenciales 2021

Finalmente, el legislador se refirió a las cartas presentadas por RN para las próximas elecciones presidenciales del 2021. Sobre esto, Ossandón aseguró que “adelantar las presidenciales es un tremendo error”.

Según argumentó, “la gente está angustiada con sus problemas, con el rebrote de la pandemia, la crisis social. Y tenemos que apoyar a esa gente en vez de hablar de presidencial”.

“Me parece fuera de foco y a la gente le parece mal”, sentenció.