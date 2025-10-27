Senador Núñez (PC): “Un porcentaje importante de mujeres que votan por Matthei, en segunda vuelta, pueden votar por Jara”

En conversación con CNN Chile, el parlamentario criticó la postura política de Kast, asegurando que esta se centra, principalmente, en confrontar al Presidente Gabriel Boric, en lugar de generar propuestas políticas.

El senador Daniel Núñez (PC) se refirió este lunes a diversos temas de la contingencia política en conversación con Hoy Es Noticia, abordando desde la estrategia del excandidato presidencial José Antonio Kast hasta las posibles implicancias de la política internacional en Venezuela.

Críticas a Kast y la derecha

De cara a las elecciones presidenciales, el parlamentario criticó la postura política de Kast, asegurando que esta se centra, principalmente, en confrontar al Presidente Gabriel Boric, en lugar de generar propuestas políticas.

“Lo único que le interesa a Kast es pelear con Boric y no hacer propuestas”, señaló.

En relación con los dichos del mandatario sobre el uso de bots en redes sociales, Núñez subrayó que Boric se limita a opinar como actor político general y que no existió ninguna alusión personal:

“El Presidente es un actor político y su gobierno está resolviendo temas”, respaldó.

Presupuesto y beneficios sociales

Consultado sobre la discusión presupuestaria, el senador expresó su preocupación por posibles recortes: “El temor que estamos enfrentando es recortes en el presupuesto que disminuyen beneficios sociales que se entregan a la población”.

Núñez enfatizó la importancia de defender recursos destinados a programas sociales y llamó a la ciudadanía a estar atenta a los efectos que podrían tener en la población más vulnerable.

Encuestas y proyecciones electorales

El parlamentario se refirió también a la actualidad electoral y las tendencias de intención de voto.

“Lo importante son las tendencias. Kast viene cayendo y Jara se mantiene estable”, señaló.

Además, indicó que existe un potencial apoyo femenino hacia Jara en una eventual segunda vuelta: “Estoy convencido de que un porcentaje importante de mujeres que votan por Matthei, en segunda vuelta, pueden ir a votar por Jara. Kast hace una política agresiva, con rasgos machistas”.

En ese mismo sentido, Núñez criticó la política del excandidato en materia de salud reproductiva, señalando que Kast estaría restringiendo el acceso a la píldora del día después a menores de 18 años.

Política internacional: Venezuela y migración

Sobre un eventual involucramiento del gobierno de Donald Trump en Venezuela, Núñez advirtió sobre las posibles consecuencias para la región: “Generaría una oleada de migrantes”.

“Es una mala experiencia la que hemos tenido con esa fórmula”, puntualizó.