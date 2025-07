Senador Núñez (PC) afirma que no reconocen el resultado de las elecciones en Venezuela porque no se han dado a conocer las actas

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, se refirió a las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, disputadas entre Edmundo González y Nicolás Maduro, y afirmó en Tolerancia Cero: “Nosotros hemos dicho que, para poder reconocer el resultado electoral, tienen que darse a conocer las actas, y eso no ha ocurrido”.

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, se refirió a la política exterior y al despliegue que tendrá Jeannette Jara en esta materia durante la carrera presidencial, considerando las diferencias que han quedado en evidencia con el timonel del PC, Lautaro Carmona.

En ese contexto, el panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, le preguntó a Núñez si considera legítimos los regímenes de Nicolás Maduro y Cuba, y cuán dispuestos están como partido a que Jara se aleje de la posición oficial del PC con el objetivo de conquistar una base electoral más amplia.

“Mira, la candidata que ganó las primarias ya no es candidata presidencial del PC, ella misma lo dijo. Ahora es la candidata presidencial del conjunto de las fuerzas oficialistas, y en materia internacional va a tener que interpretar un acuerdo, una síntesis que se construya desde esa política.

“Ahora, ¿cómo eso se relacionará con la posición que se adopte respecto a cada país? Bueno, eso lo veremos en lo que venga del debate. Ahora, hay principios que sí son claros y que hay que respetar: el principio clave para nosotros es la búsqueda de la paz en el mundo, el multilateralismo, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, el respeto a la democracia. Sobre esa base se va a construir la política internacional”, planteó.

En esa línea, reiteró que Jara no representará la política internacional del PC, ya que actualmente busca aglutinar al progresismo en su conjunto para enfrentar las elecciones de noviembre.

Consultado sobre si en Cuba se respeta la democracia, respondió: “¿Vamos a centrar el debate en Cuba? Le pido un programa especial… Creo que la pregunta debería contextualizarse por dos cosas. Primero, porque Cuba vive una agresión de Estados Unidos que es brutal y que genera condiciones muy distintas a las que hay en otros países. Y segundo, porque tiene un sistema de democracia participativa también muy distinto al de otros países”.

En cuanto a Venezuela, remarcó: “Nosotros hemos dicho que, para poder reconocer el resultado electoral, tienen que darse a conocer las actas, y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, hoy día no reconocemos ese resultado. Estamos pendientes de algo que esperamos ocurra, pero que hasta ahora no ha sucedido”.

