Senador Moreira y fallida detención de Galvarino Apablaza: “Le dimos el tiempo suficiente para contactar a su red de protección”

El senador de la UDI dijo en CNN Chile Radio que "hay responsabilidades compartidas dentro del gobierno argentino, porque obviamente ellos estaban disponibles, tenían la mayor voluntad de la extradición y luego un juez determinó una orden de detención".

El presidente José Antonio Kast llegó a Argentina en un viaje express para reunirse con el mandatario Javier Milei.

La cita ocurre en medio de la situación de Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del homicidio del exsenador Jaime Guzmán.

Y es que la semana pasada se dio la fallida detención de Apablaza en Argentina, luego de que no fuera encontrado en el domicilio donde debía concretarse el procedimiento.

#CNNChileRadio | Iván Moreira, senador UDI: “El asesino de Jaime Guzmán logró fugarse, y creo que hay responsabilidades compartidas dentro del Gobierno argentino. Le dimos el tiempo suficiente a Galvarino Apablaza para que se contactara con una verdadera red de protección”. 📡… pic.twitter.com/xOul7jX7D0 — CNN Chile (@CNNChile) April 6, 2026

Desde entonces, el exintegrante del FPMR permanece en paradero desconocido y es buscado por la policía argentina.

En ese sentido, el senador Iván Moreira (UDI) afirmó que “esto estaba programado con mucha antelación y se dio en una situación bastante compleja, en que el asesino de Jaime Guzmán logró fugarse. Y creo que ahí hay responsabilidades compartidas dentro del gobierno argentino, porque obviamente ellos estaban disponibles, tenían la mayor voluntad de la extradición y luego un juez determinó una orden de detención”.

En entrevista con CNN Chile Radio, comentó que había una custodia que no funcionó, y que “le dimos el tiempo suficiente a Galvarino Apaulaza para que se contactara con una verdadera red de protección y hoy día está fugado y, obviamente, su abogado sabe dónde está”.

De todos modos, el parlamentario dijo esperar que “sea una cuestión de tiempo” para dar con el paradero de Apablaza y detenerlo.

En esa línea, recalcó que “más temprano que tarde” será capturado y juzgado en los tribunales de justicia chilenos.

Consultado sobre si la forma en la que se trató públicamente el tema pudo haber alertado a Apablaza para tomar alguna medida e incidido negativamente en la situación, Moreira respondió: “Sí, yo lo creo, pero cuando un país va a darle la extradición a Chile, y en este caso de un terrorista, hay que tomar ciertas medidas, ciertas precauciones, y esas yo creo que no se tomaron debidamente o bien quienes estaban custodiándolo no hicieron su trabajo profesional como corresponde”.

“Si ya se sabía que se iba a extraditar, bueno, le avisamos con demasiado tiempo a Apablaza para que se organizara”, reiteró.