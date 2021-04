Esta mañana en conversación con CNN Chile, el senador Juan Pablo Letelier (PS) se refirió a la reforma previsional que se mantiene en discusión en el Congreso y el rol del oficialismo a la hora de sacar adelante la reforma.

“Yo creo que el tema de discusión sustantivo es si es que el presidente, el Gobierno y Chile Vamos quieren un nuevo sistema de pensiones“, dijo. “Si quieren dar el paso que Chile necesita, que es crear un modelo de pensiones mixtas con un pilar de seguridad social o si quieren insistir con el mismo modelo fracasado de las cuentas individuales y de las AFP”, agregó.

El parlamentario hizo hincapié en la necesidad de hacer un cambio profundo y de raíz, pues cree que “el Gobierno tiene que decidir si es que vamos a dar paso a algo nuevo porque más de lo mismo no sirve”.

Al mismo tiempo, considera que “no hay que hablar sobre el 6% adicional de las cotizaciones de los empleadores. Hay que hablar sobre el 16% que es el esfuerzo contributivo que van a hacer entre trabajadores y empleadores para generar fondos, a lo cual se suma el esfuerzo que hace el Estado en un sistema integrado“.

En ese sentido, aclaró que el 20% en relación al 16% contributivo corresponda a un pilar de seguridad social. Agregó que lo planteado va de la mano con lo indicado por el propio ministro del Trabajo, Patricio Melero, en la “propuesta fallida del presidente al Congreso respecto al tercer retiro”. En relación a la iniciativa que ya retiró el Ejecutivo del Parlamento sostuvo que “es un proyecto que consolida la lógica de cuentas individuales que en ningún lugar del mundo dan buenas pensiones y es imposible que la den“.

Respecto a los dichos que esta mañana emitió el ministro Melero en radio Pauta sobre que el sistema “no está herido de muerte, sino que está desafiado para recuperar los fondos que ya se han perdido por los retiros”, Letelier replicó que “depende de qué entienda él por el sistema ya que tiene dos caras: una es un proceso que genera pensiones, ese no es que esté desafiado, sino que está fracasado. La otra cara es que estos ahorros aportan millones de dólares al mercado de capitales, poseen a disposición de la economía chilena una cantidad de recursos para que funcione, ese segundo sector es el que está desafiado hoy, no el sistema de pensiones porque ya fracasó“.

El senador insta a “tener un proceso de inversión, pero bajo una lógica que no sea individual“, porque a su juicio esa jugada lo que hace es contribuir aún más en la desigualdad social” y si se quiere aminorar ese fenómeno de inequidad en la vejez “se necesita cambiar el sistema de pensiones“.

“La gente lo que mas quiere son mejores pensiones“, dijo en relación a las encuestas que muestran que los chilenos prefieren que el 6% extra caiga su cuenta individual más que a un ahorro colectivo. “¿Nos vamos a guiar por las encuestas? No, hay políticas públicas que se hacen porque hay una mirada superior, no de corto plazo“.

Volviendo al punto anterior, el miembro del Partido Socialista emplazó al jefe de la cartera de Trabajo: “lo que hay detrás del ministro Melero, digamos las cosas como son, es que él quiere insistir en defender el modelo actual, si es así que lo diga de una vez” y lo invitó a “que salga de su rincón y mire lo que hace el resto del mundo y busquemos un nuevo modelo de pensiones“.

Finalmente, indicó que “el presidente, tras el primer retiro, demostró estar dispuesto a llevar a cabo una reforma a las pensiones” y advirtió que “habrá gente que querrá un cuarto o quinto retiro” si es que no se llevan a cabo las tratativas para sacar adelante un nuevo régimen previsional.