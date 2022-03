Esta semana el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson informó que el gobierno otorgó suma urgencia al proyecto de indulto a los presos del denominado estallido social.

Este hecho a generado algunas dudas en los partidos aliados del gobierno, y para analizar estas relaciones CNN Chile conversó con el senador demócrata cristiano, Iván Flores, quien adelantó que estas nunca son fáciles.

“Las relaciones entre el gobierno y el Congreso nunca son del todo fáciles, sobre todo cuando se debaten proyectos sensibles y esta no es la excepción. Mucho menos al inicio de un gobierno con una colación que es nueva y es su primera experiencia”, explicó.

Respecto a su propio partido, el parlamentario señaló que “se cometió un error en hacer un proceso electoral en medio de la instalación de un gobierno y por lo tanto nos quedamos sin un interlocutor real. Yo espero que la nueva directiva se sienta a conversar. En la Democracia Cristiana nunca dijimos que íbamos a ser oposición y le dimos la liberad al presidente para que nos convocara o no”.

“Pero en un Senado empatado no hay tiempo para jugarretas y gallitos políticos, hay que tener una claridad de cuales son los objetivos de Chile, independiente o no si somos parte de gobierno”, agregó.

A su vez, enfatizó en que el gobierno debe conversar con todas las partes, algo que todavía no hacen con la Democracia Cristiana. “El gobierno tiene que aplicarse en tener una relación fluida con todos los sectores. Cuando el ministro Jackson dice que ha conversado con todos los partidos, no es cierto. Se ha juntado con algunos, pero con la Democracia Cristiana no. No le estamos obrando nada pero que el gobierno tenga claridad si va a trabajar o no con nosotros”, afirmó.

Por último, se refirió al proyecto de indulto, donde confesó que lo apoyará. “El proyecto de indulto o amnistía hoy día obedece a un catálogo súper acotado de hechos que permiten separar la delincuencia de acciones que se vieron envueltas algunas personas dentro de una movilización social”, concluyó.