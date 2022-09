En conversación con CNN Chile, el senador Iván Flores (DC) reflexionó sobre las conversaciones para avanzar a un eventual nuevo proceso constituyente. En ese sentido, manifestó que “no podemos volver a comprarnos el eslogan de la hoja en blanco (…) hay cosas que no podemos relativizar y poner en duda, porque esa incertidumbre no la tienen sólo los empresarios, sino que también los ciudadanos”. Asimismo, indicó que “los países que mejor han tratado a sus pueblos originarios no se definen plurinacionales, no rompen el Estado“.