Tras una nueva jornada de paro nacional, el gremio de camioneros rechazó la última propuesta del gobierno y anunciaron que mantendrán la toma de carreteras de manera indefinida.

En ese sentido, el gobierno se mostró sorprendido tras este rechazo y advirtió que podría invocar la Ley de Seguridad del Estado en caso de que se observe desabastecimiento y bloqueo de rutas.

En conversación con CNN Chile, el senador por La Araucanía, Felipe Kast (Evópoli), señaló que empatiza con la causa del gremio, ya que este problema corresponde a “la incapacidad que ha tenido nuestra democracia de poder garantizarle la paz a miles de personas, no sólo a los camioneros”.

“¿Cómo es posible que en una democracia no se les garantice lo mínimo que es poder volver con nuestros hijos?”, expresó.

También afirmó que es importante que la movilización no genere daño a otros y que se pueda avanzar en acuerdos concretos.

“Es muy importante que se preocupen de que no haya desabastecimiento, de que no se corten las carreteras (…) es importante que la movilización no le genere un daño a otros”, señaló y agregó que “hay muchas cosas que están atrasadas y que es culpa del mundo político y acá obviamente hay que buscar avanzar en soluciones concretas y no solamente que nos quedemos en declaraciones”.

Respecto a su opinión sobre si el gobierno debe aplicar la Ley Antibarricadas, el parlamentario afirmó que “eso es pertinencia de la Fiscalía”.

“Las autoridades en cada uno de sus casos tienen que aplicar la ley, es lo que corresponde, no vivimos en un país que no tenga normas”, expresó.

Además, aseguró que el Ejecutivo debe empatizar con la causa, pero también aplicar el rigor de la ley si es que el paro afecta a terceros.

“Hay una convicción del gobierno y ha sido muy clara desde el principio, de empatizar con la causa que estoy seguro que representa a la gran mayoría de los chilenos y al mismo tiempo de exigirles que la forma en como se realice esta manifestación sea respetando a los terceros“, indicó.

“Yo sí vi a Carabineros garantizando que el tránsito no se detuviera (…) y espero que esa sea la práctica que se aplique en todo Chile”, sostuvo.

Plebiscito

Respecto a la libertad de acción que se tomó en su partido respecto del plebiscito de octubre, el senador manifestó que no existe “una sola verdad” y que ambas opciones, Apruebo o Rechazo son válidas.

“Es una muy positiva decisión de que el partido en lugar de imponerle dos opciones que son igualmente democráticas y válidas”, expresó.

“Si alguien cree en la soberbia de que la única forma democrática es simplemente el Apruebo yo creo que no es así”, señaló, agregando que “este proceso es muy positivo para Chile (…) pero tengo un profundo respeto por quienes piensan distinto”.

También, no descartó una eventual candidatura presidencial, pero sí señaló que en el mes de enero, el partido deberá presentar a sus candidatos para la Constituyente si es que gana la opción Apruebo.

“Espero que en ese momento, Evópoli diga estos son nuestros candidatos y vamos a ir con este candidato presidencial también para primarias de Chile Vamos”, zanjó.