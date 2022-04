En la jornada de este miércoles, la ministra del Interior, Izkia Siches, expuso ante el Senado algunos de los ejes y medidas que se tomarán respecto al conflicto que existe en la macrozona sur.

En esta oportunidad explicó los cinco pilares estratégicos para abordar el conflicto, que serán una comisión para la verdad y el esclarecimiento histórico en el conflicto intercultural; la creación de parlamentos y diálogos territoriales; una agenda interministerial para el buen vivir; y enfatizar la seguridad.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el senador de Evópoli por la Región de la Araucanía, Felipe Kast, él cual argumentó que es necesario volver a implementar el estado de excepción. “Vemos que no se escuche la voz de La Araucanía donde se hizo una consulta donde se quería seguir con el estado de emergencia, la gente quiere vivir en paz. Si ellos quieren implementar una estrategia que lo hagan, pero no veo ninguna estrategia. No se entiende que quiten el estado de emergencia y no tengan ningún plan alternativo“, aseguró.

A su vez, criticó la posición del gobierno, afirmando que “para resolver el tema del terrorismo, ellos dicen que hay que dialogar con los terroristas. Tú no tienes que dialogar con los violentistas y atribuirles a ellos una representatividad del pueblo mapuche, que no la tienen”.

En esa línea, puso como ejemplo el trabajo de ex ministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, en la zona. “El ministro Moreno solo negoció con personas pacificas, nunca con terroristas. Porque ellos quieren tomar el control de un territorio. Que señal política das cuando dialogas con el que mas violenta, eso está condenado al fracaso”, remarcó.

Por último, enfatizó en diferenciar la situación con el pueblo mapuche y el terrorismo. “El tema mapuche, el gran problema que tenemos son las tierras, que tienen que entregarse a los que tienen título de merced. Y muchos de los que están pidiendo tierras no lo tienen, y tratan de aprovecharse del sistema. Y el tema terrorista necesita inteligencia, recursos y un ministro encargado“, concluyó.