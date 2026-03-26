Senador Cruz-Coke dice que “había poca alternativa” para impedir alza de combustibles: “El gobierno está tratando de ser lo más responsable posible”

En conversación con CNN Chile, el presidente de Evópoli también rechazó con dureza la propuesta de un nuevo retiro del 10% impulsada por el diputado Alinco, calificándola como "lo más irresponsable del mundo”.

En medio del impacto por el aumento en los precios de los combustibles, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, defendió la gestión del gobierno y cuestionó duramente las propuestas que buscan aliviar el costo de vida mediante nuevos retiros de fondos previsionales.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario señaló que el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad frente al complejo escenario económico, asegurando que “había poca alternativa” ante el alza de precios.

En esa línea, respaldó el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacando que “está actuando responsablemente” en la toma de decisiones.

“El gobierno está tratando de ser lo más responsable posible”, afirmó Cruz-Coke, en referencia a las medidas adoptadas para enfrentar el encarecimiento del combustible y sus efectos en el costo de vida.

Críticas a propuesta de nuevo retiro del 10%

El senador también abordó las propuestas impulsadas por los diputados René Alinco y Pamela Jiles, que buscan habilitar un nuevo retiro del 10% de los fondos de AFP como medida de emergencia.

Frente a estas iniciativas, Cruz-Coke fue categórico: “Es lo más irresponsable del mundo”.

A su juicio, este tipo de medidas ya tuvo efectos negativos en la economía.

“Tuvimos un 14% de inflación gracias a la señora Pamela Jiles y a los irresponsables que lo plantearon”, sostuvo, en alusión a los retiros anteriores aprobados durante la pandemia.

Debate por situación fiscal

Sobre la polémica generada en torno a la frase “un Estado en la quiebra”, utilizada en un comunicado oficial del gobierno para explicar la imposibilidad de reducir el precio de los combustibles con el Mepco, el senador descartó ese diagnóstico y aseguró que la situación fiscal del país no corresponde a ese escenario.

“No estamos en quiebra. En eso coincido con Ignacio Briones”, puntualizó el parlamentario.

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