Secretario general del PPD afirma que no hay “problema” en la diversidad de oposiciones y que el desafío es la “capacidad de coordinarse” ante las medidas del gobierno de Kast

El secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, abordó en CNN Chile la primera reunión entre diversos partidos del progresismo, en medio de los anuncios que ha realizado el gobierno de José Antonio Kast durante su primera semana.

El secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el primer encuentro entre los partidos que conforman la actual oposición.

Desde su perspectiva, sostuvo que las diversas colectividades de su sector político deben tener un proceso de reflexión.

“Cada partido puede ser una oposición en sí misma y, por lo tanto, lo que se requiere es tener capacidad de coordinarnos, ir construyendo paso a paso un camino de entendimiento que no significa nada más que defender lo avanzado de todos los gobiernos que han existido en democracia, particularmente en aquellos derechos sociales que benefician a las personas”, expresó.

Respecto de si actuarán en bloque o de manera diversificada, planteó: “No hay una suficiente reflexión en cuántas oposiciones vamos a hacer, y quizás algunos quieren ver una sola oposición, pero yo creo que nuestro mundo y la diversidad existente es mayor y, por lo tanto, va a haber muchas oposiciones. El problema no está en cuántas oposiciones seremos, el problema es qué capacidad tenemos de coordinarnos. Si tenemos capacidad de coordinarnos, puede que haya 100 oposiciones y no es un problema; lo importante es en qué nos vamos a coordinar y para qué nos vamos a coordinar”.

En cuanto a la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de retirar 43 decretos desde la Contraloría General de la República (CGR), que estaban en trámite de toma de razón, calificó la iniciativa como “una señal muy mala y compleja”.