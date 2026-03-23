RN impulsa comisión por “postulación abusiva” a gratuidad: “Los chilenos merecen que las platas se gasten bien”

En conversación con CNN Chile Radio, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, detalló la ofensiva fiscalizadora de su partido denominada "¿Dónde están las lucas?". El parlamentario alertó sobre una "catástrofe fiscal" heredada y propuso indagar el uso fraudulento de beneficios estatales, como la gratuidad universitaria, para resguardar los recursos públicos.

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, anunció este lunes una serie de acciones legislativas destinadas a fiscalizar el uso de los recursos del Estado, en medio de lo que calificó como una situación de “premura fiscal” crítica.

La ofensiva, centrada en la transparencia del gasto público, incluye la solicitud de una sesión especial con el Ministerio de Hacienda y la creación de una comisión investigadora para detectar abusos en la obtención de beneficios sociales.

¿En qué consiste la iniciativa “¿Dónde están las lucas?”?

Durante la entrevista en CNN Chile Radio, el parlamentario explicó que la campaña impulsada por su bancada busca que todos los poderes del Estado tomen conciencia de que “gastar bien los recursos públicos es central para el desarrollo”.

Schalper sostuvo que la administración actual enfrenta un escenario complejo debido a la herencia financiera recibida: “El gobierno anterior nos dejó con el equivalente al 1% que normalmente dejaban los gobiernos en caja. Ya se gastó el 60% del Fondo de Estabilización y prácticamente un tercio de la línea de endeudamiento“.

Ante este déficit, Schalper adelantó que oficiarán a todos los ministerios para que transparenten sus deudas y brechas presupuestarias.

“Queremos que nos cuenten, especialmente aquellos a cargo de prestaciones del Estado, a cuánto asciende el déficit. Los chilenos merecen que las platas se gasten bien”, enfatizó el legislador.

#CNNChileRadio | Diputado Diego Schalper: “Muchos postulantes abusan del acceso a la gratuidad”. 📡 Sigue la señal aquí https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/ndpdg30N6R — CNN Chile (@CNNChile) March 23, 2026

¿Por qué fiscalizar la gratuidad universitaria?

Uno de los puntos más polémicos abordados por el jefe de bancada de Renovación Nacional fue la propuesta de indagar el sistema de gratuidad en la educación superior.

Schalper denunció la existencia de mecanismos para eludir los requisitos socioeconómicos, lo que afectaría directamente las arcas fiscales, considerando que este beneficio representa entre el 3% y 4% del gasto anual del Estado.

“Existen foros en Internet donde se dan verdaderas pautas de cómo vulnerar los requisitos a la gratuidad; hay gente que cobra para hacerte las postulaciones de manera equívoca”, alertó el diputado.

En esa línea, aseguró que la intención de la comisión investigadora no es eliminar el beneficio, sino garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan: “A los que, sinvergüenzas, se valen del sistema para hacerse beneficiarios sin merecerlo, efectivamente los vamos a buscar y sancionar”.