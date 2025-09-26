Schalper critica discurso de Boric en la ONU y califica de “precipitada” postulación de Bachelet: “Está con la brújula corrida”

El legislador también criticó el tono y contenido del discurso del mandatario en la instancia, señalando que Boric “se comportó como presidente del Frente Amplio, no como el presidente de todos los chilenos”.

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó este viernes al Presidente Gabriel Boric por sus declaraciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, acusándolo de utilizar el cargo para fines políticos y partidistas.

En conversación con Hoy Es Noticia, el parlamentario calificó el discurso presidencial como “inoportuno e impertinente”, señalando que Boric se habría “precipitado” al anticipar eventuales apoyos políticos en el marco de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

“Cómo se puede ser candidato a algo si todavía no se abre el plazo de la candidatura. El Presidente se precipitó”, afirmó.

El legislador también criticó el tono y contenido del discurso del mandatario, señalando que Boric “se comportó como Presidente del Frente Amplio, no como el presidente de todos los chilenos”.

Schalper también añadió que no le parece adecuado que se utilicen espacios internacionales para enviar mensajes a sectores políticos internos.

“Nunca me ha gustado que se use la Presidencia de Chile, menos en instancias internacionales, para hablarle a la familia política”, enfatizó.

Schalper fue más allá, al sugerir que el jefe de Estado ha perdido claridad sobre su rol institucional: “El Presidente Boric está con la brújula un poco corrida”.

En ese contexto, criticó también los dichos del mandatario respecto al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que ese tipo de comentarios no contribuyen al diálogo ni a las relaciones internacionales de Chile.

Finalmente, el parlamentario recordó que el Presidente debe representar los intereses del país hasta el final de su mandato el próximo 10 de marzo, más allá de las posiciones de su coalición política.