Schalper afirma que en el gobierno de Kast es clave que RN participe en “los espacios donde se toman decisiones”

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, manifestó en Tolerancia Cero sobre el triunfo de José Antonio Kast que "he defendido dentro de mi partido que tenemos que ponernos a disposición de ese desafío".

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió a la relación que tendrá Chile Vamos con el Gobierno de José Antonio Kast.

“Yo creo que después del discurso que hemos escuchado, donde no solo reivindica el rol de Chile Vamos sino que además reconoce la figura del presidente Sebastián Piñera, considero que son las señales correctas, en el sentido de entender que el desafío que tiene el país es de tal envergadura que solo convocando este amplio arco de fuerzas que lo apoyaron en la segunda vuelta se podrá hacer cargo de él. No solo por la situación de fuerza en el Congreso, ni solo por la necesidad de cuadros experimentados, sino también por la realidad política: el desafío es de tal magnitud que hay que proyectarlo a cuatro, ocho y, ojalá, doce años; es un desafío político que trasciende gobiernos y requiere una visión de largo plazo, porque los cambios son profundos”, planteó.

En cuanto al diseño de cómo se debería incorporar la alianza de centroderecha, Schalper indicó que dependerá de las señales que entregue el presidente electo.

“Al menos he defendido dentro de mi partido que tenemos que ponernos a disposición de ese desafío. Nosotros podríamos quedarnos en la mezquindad de los últimos años, pero Chile necesita que las fuerzas políticas en general nos pongamos al servicio de esos cambios, y eso es al menos lo que voy a defender”, subrayó.

Finalmente, sobre el lugar que debería ocupar la colectividad, manifestó: “Para el éxito del gobierno es importante que RN sea protagonista, por lo tanto tiene que estar en los espacios donde se toman decisiones”.