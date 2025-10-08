Sauerbaum dice que “hay méritos” para acusación contra juez Ulloa: “No es en base a animosidad”

El diputado, jefe de la bancada RN y miembro de la comisión revisora de esta acusación habló en CNN Prime sobre el caso de Ulloa y su opinión sobre lo que se ha revelado sobre el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Un grupo de diputados oficialistas presentaron una acusación constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien está en la mira por las revelaciones en chats con el abogado Luis Hermosilla.

Sobre esto habló en CNN Prime el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, jefe de la bancada, quien afirmó que si bien aún queda el análisis en la comisión de la Cámara, teniendo a mano lo que diga la defensa de Ulloa, ya ve fundamentos para esta acción.

“Recién mañana (jueves 9) vamos a tener un primer informe de nuestra bancada con la acusación que se ha hecho. Pero sí podría decir una cosa: hay méritos para esta acusación. No es una acusación en base a una animosidad como se ha querido adelantar, pero nosotros vemos algunos antecedentes que evidentemente hacen que los diputados puedan ejercer su labor fiscalizadora”, afirmó el parlamentario.

Sin embargo para Sauerbaum el tono en que se presentó esta acusación el martes no fue el adecuado, haciendo un llamado a mantener la independencia de los poderes.

“Vamos a tratar de hacer un informe lo más concreto posible y también lo más serio posible en materia legal”, aseguró el diputado, también miembro de la comisión que revisará esta acusación constitucional.