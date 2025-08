Santiago González, rector U. Central: “La propuesta del FES no es buena para los estudiantes ni para las universidades”

El rector y presidente del consorcio de universidades privadas abordó en Influyentes la iniciativa del Gobierno que busca crear un nuevo financiamiento a la educación superior.

El Congreso discute el proyecto que busca crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, en reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La iniciativa fue presentada por el Gobierno, y es una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Hace algunas semanas, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto y uno de los puntos centrales es la flexibilización para solicitar el beneficio. Esto, ya que la propuesta original establecía que solo se podía pedir el 100% de financiamiento; aspecto que fue cuestionado en el trámite legislativo de las comisiones del parlamento.

Sobre esto conversamos con Santiago González, rector de la Universidad Central y presidente del consorcio de universidades privadas.

FES: ¿Cómo evalúa el proyecto?

González comentó que el proyecto es necesario porque “hay que buscar un sistema de financiamiento de la educación superior para los jóvenes y el CAE es un sistema que se ve que no ha funcionado”.

Hay estudiantes que están endeudados y el costo para el fisco es “muy grande”; sin embargo, remarcó que la iniciativa presentada por el Gobierno “no resuelve el problema del financiamiento de la educación superior”.

“Probablemente, resuelva el problema de los deudores CAE, esa parte del proyecto, nosotros pensamos que se puede rescatar para buscar una solución a los deudores CAE, pero no creemos que sea bueno el proyecto que se presenta hacia los nuevos estudiantes”, aseguró.

El rector argumentó que el endeudamiento es “muy a largo plazo” y las condiciones en que se establece el financiamiento “es perjudicial para las universidades, para los estudiantes y para el sistema en su conjunto”.

A pesar de decir que es bueno que exista crédito y financiamiento, la autoridad hizo énfasis en que “hay que tener cuidado en qué condiciones se da ese financiamiento, porque la propuesta que tiene el gobierno en este momento, nosotros hemos evaluado que no es buena tampoco para los estudiantes, no es buena para las universidades y no es buena para el sistema, por lo tanto, vamos a quedar con algo peor de lo que tenemos hoy en día”.

González también advirtió que habrá universidades que tendrán estudiantes sin FES, ya que no a todos les va a interesar este nuevo sistema,

“El sistema les dice ‘a usted le van a financiar el 100% de la carrera, hasta el noveno decil, pero usted después tiene que pagar durante 20 años, y no lo que se le prestó, sino que usted tiene que pagar un monto equivalente a la renta que vaya a acceder’. Entonces si bien es cierto, los jóvenes que no tengan una buena renta van a pagar poco, los jóvenes que ya tengan una renta medianamente buena o superior, van a pagar dos o tres veces el valor de la carrera, y eso sin lugar a duda que no es bueno”.

Resolver el CAE y avanzar en el FES

El rector acotó que, actualmente, más del 60% de los estudiantes está en morosidad respecto al CAE y este es un tema que “hay que resolver”.

“El problema es la otra parte del proyecto, el proyecto FES, el financiamiento y la educación superior”, dijo, añadiendo que hace una semana el Consejo Fiscal Autónomo hizo una advertencia sobre que la iniciativa podría estresar las arcas fiscales.

En esa línea, planteó que lo mejor sería separar los proyectos: “Si el gobierno quiere resolver el problema del CAE, que resuelva el problema del CAE. Nosotros estamos disponibles para colaborar en eso”.

“Y estamos disponibles además porque no nos olvidemos que parte del CAE lo pagamos las universidades. Cuando los estudiantes dejan de pagar, no solamente el gobierno paga, el Estado, digamos, sino que nosotros también pagamos. Abordemos eso y resolvámoslo”, sentenció.