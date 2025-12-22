Ruth Hurtado por renuncia de Kast a militancia tras ser electo: “Él quiere gobernar para todos y no solo para un grupo”

La secretaria general del Partido Republicano destacó el rol protagónico de José Antonio Kast tras su triunfo presidencial, valoró su acercamiento a expresidentes como Michelle Bachelet y apuntó a un tono más transversal para el próximo gobierno.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó este lunes el escenario político tras el triunfo de José Antonio Kast, destacando el protagonismo que, a su juicio, ha asumido el presidente electo en el debate público y delineando señales sobre el tono que buscará su futura administración.

En conversación con Hoy Es Noticia, Hurtado afirmó que Kast “ha llevado la agenda en la opinión pública”, subrayando que su liderazgo ha marcado el ritmo de las discusiones políticas desde la elección.

En ese contexto, valoró positivamente la reunión entre el mandatario electo y la expresidenta Michelle Bachelet, señalando que “nos parece saludable que los Presidentes electos puedan recurrir a los expresidentes”, como una práctica que fortalece la institucionalidad.

Consultada por una eventual postulación de Bachelet a la ONU, Hurtado evitó emitir juicios, indicando que “es muy difícil que Kast pueda opinar de algo que todavía no le corresponde”.

No obstante, enfatizó que el estilo del próximo gobierno debe apuntar a mayor amplitud: “Los tonos de los presidentes tienen que ser más transversales, más acogedores”, afirmó.

En el plano legislativo, la dirigenta republicana se refirió a la conformación del Congreso y al rol de otras fuerzas políticas.

Sostuvo que el Partido de la Gente (PDG) podría transformarse en un actor clave: “Sin duda el PDG será una especie de bisagra para las leyes que necesiten quórum calificado”, agregando que esperan contar con su respaldo en proyectos relevantes.

También confirmó que algunos diputados electos y en ejercicio ya han iniciado conversaciones con Javier Olivares para coordinar iniciativas legislativas.

Sobre la eventual presidencia de la Cámara, Hurtado aseguró que “no me cabe duda que la diputada Pamela Jiles puede dirigir una mesa”, aunque precisó que aún no existe una definición formal al interior de la bancada.

Uno de los puntos que marcó la entrevista fue la referencia a una eventual renuncia de Kast a su militancia partidaria.

Hurtado indicó que entiende que esto ocurrirá prontamente y lo interpretó como una señal política.

“Es una forma de manifestar que él quiere gobernar para todos y no solo para un grupo”, diferenciándolo del actual gobierno.

Finalmente, la secretaria general del Partido Republicano abordó los desafíos de su colectividad a largo plazo, señalando que existen aprendizajes desde otros sectores políticos.

“Si hay algo que aprender del Partido Comunista es el reclutamiento que hace de los jóvenes desde la edad secundaria”, puntualizó.