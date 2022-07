El ex convencional Rodrigo Logan, en el marco de la ceremonia del cierre de la Convención, señaló que fue “una ceremonia bonita austera, pero lo que más me llamó la atención es que el presidente ingresó a la mitad de la ceremonia, en el inicio entró como un ciudadano más, no fue la estrella de la torta”. Tras ser consultado acerca de su voto, dijo “aún no decido, desde el lado técnico, el texto tiene varios b moles y algunos son muy peligrosos, pero no me olvido que soy un representante popular y hay decisiones que se no solo se toman con la cabeza sino que con el corazón”. Así mismo, expresó: “Mi pregunta es ¿Hoy día el Rechazo es una opción? Desde mi punto de vista el Rechazo no es una opción. Sería opción si me dijeran qué va a pasar luego del plebiscito, porque de lo contrario le estaríamos dando un cheque en blanco a los políticos para que se demoren 30 años en cambiar los cinco derechos sociales”.