Senador Rodrigo Galilea por debate en pensiones: “Como RN no nos cerramos al esquema de solidaridad”

Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, planteó en Hoy Es Noticia de CNN Chile que, a pesar de que el Presidente Gabriel Boric haga anuncios que no les gusten, fueron convocados para “legislar bien y sin condiciones”. Consultado por la postura del partido en cuanto al debate sobre la reforma de pensiones, aclaró: “Como RN no nos cerramos al esquema de solidaridad”. No obstante, precisó esto debiese ser “sustentable y bien pensadas”.