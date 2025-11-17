Rincón y parlamentarias: “Hay un 30% de diputadas, quiere decir que hay un % de hombres menos capaces que las mujeres que quedan fuera”

La periodista y panelista de Tolerancia Cero advirtió que, pese al avance sostenido de la representación femenina en el escenario político y el Congreso desde la implementación de la ley de cuotas, las mujeres siguen siendo apenas el 30% del Congreso.

La próxima Cámara Baja tendrá 53 diputadas y 102 diputados. El Senado 16 mujeres y 34 hombres. Ha habido un importante ascenso femenino en cada elección desde que comenzó a regir la ley de cuotas de CANDIDATURAS.

Esa es la parte medio llena del vaso. La parte medio vacía es que recién somos el 30% de los legisladores.

Las razones para la baja representación parecen tener que ver con que ponen a mujeres en lugares difíciles y a veces como se ha reconocido públicamente solo por cumplir la norma. Tanto así que en una elección tuvimos candidatas fantasma que no hicieron campaña.

Además, la norma vence la próxima elección y se instala la incertidumbre sobre si los partidos se preocuparán de buscar mujeres para que postulen cuando ya no estén obligados.

¿De veras ustedes creen que no hay más mujeres capaces o que les guste la política? Sin ser experta en genética, mi intuición me dice que no hay un cromosoma político extra en los hombres.

La conclusión es simple: si el talento está repartido parejo entre ellos y ellas, pero solo hay un 30% de diputadas, quiere decir que entre los diputados hay un % de hombres menos capaces que las mujeres que quedan fuera.

Eso es malo para nuestra democracia. Por eso se necesita una ley que rompa la inercia de los partidos. Para poder tener el mejor elenco, el abanico de opciones tiene que ser el mejor, no puedo elegir entre lo que no está disponible en la papeleta.

Por último, si las colectividades aseguran que llevarán candidatas. ¿Cuál es el problema que la ley lo garantice?