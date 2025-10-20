“Lo haría distinto”: Senador Lagos Weber dice que hoy votaría en contra de acusación constitucional contra Piñera

Pasados seis años del estallido social de octubre de 2019, en Tolerancia Cero el parlamentario entregó su visión sobre aquellas cosas que faltaron desde su sector y desde la política en general. Entre ello, afirma que se debió poner más énfasis en la resolución pronta de las demandas sociales.

Seis años han pasado del estallido social de octubre de 2019 y los análisis tanto en la sociedad civil como en la política retornan con cada conmemoración.

Al respecto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), también vocero del comando de Jeannette Jara, compartió sus reflexiones sobre cómo lo abordó el sistema político, qué cosas haría distinto y cómo ve desde la distancia el fenómeno que allí se dio.

En primer lugar, el parlamentario reconoce que no le vio en ningún momento un sentido “épico” a la permanente protesta que con el paso de los días desembocaba recurrentemente en enfrentamientos con Carabineros de Chile. “Siento que la ciudadanía, el grueso, esos 25 millones que marcharon a la semana del estallido; el viernes 18 hubo el estallido y el otro viernes hubo la marcha gigantesca que millones de personas en todo Chile, etc. Eso fue a la semana, pero creo esa misma cantidad de ciudadanos se tiene que haber planteado si lo que ocurrió a partir de entonces era la forma de entendernos, de hacer las cosas”.

En esa línea, consultado sobre qué habría hecho de otra manera el senador afirmó que la respuesta a las demandas que había detrás de la protesta debieron haber sido abordadas con “mayor premura”. Ejemplo de aquello, agregó, habría sido que al poco tiempo ya se hubiera avanzado en una reforma previsional.

Acusación contra Piñera: “Lo haría distinto”

Por otro lado, Lagos Weber abordó una de las acciones específicas de lo que dejó el estallido: la acusación constitucional en contra del entonces presidente Sebastián Piñera.

Reconociendo haber estado a favor de esta y que de todas formas no vería la luz dado el quórum requerido, el parlamentario afirmó que mirado desde la distancia “lo haría distinto hoy día”.