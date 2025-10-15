“Requiere reformas”: Antonia Urrejola, consejera del INDH, afirma que el instituto “está desgastado y polarizado”

La también excanciller habló en CNN Prime respecto al rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el país, especialmente ante candidaturas que promueven su fin, algo que a su juicio sería "lamentable".

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año ha surgido entre las distintas discusiones el rol que cumple el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con candidaturas a la presidencia que incluso proponen su cierre definitivo.

Sobre esto habló en CNN Prime una de las miembros del consejo del INDH, la exministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola. La excanciller además presidió en su momento la comisión presidencial que tuvo su origen en la discusión de presupuesto de 2024, cuando el Congreso le puso $1 al instituto.

“Ahí logramos un diagnóstico más bien general. Y es que el INDH está desgastado, se ha polarizado –todos los órganos colegiados en algún momento tienen una polarización y eso no es exclusivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, comentó Urrejola.

En ese sentido, la consejera afirmó que el instituto requiere reformas, “sobre todo en lo relativo a la gobernanza”.

Sin embargo, este desgaste que reconoce no es motivo para cerrar el INDH, algo que a su juicio es “lamentable”.

“Me parece que un Estado democrático y un Estado de derecho requiere contrapesos. Y los contrapesos no son solo el Congreso Nacional de la República, no es solo el Poder Judicial, no es solo la Contraloría. Los contrapesos también son las instituciones nacionales de derechos humanos que permiten de manera autónoma e independiente señalarle al Estado”.