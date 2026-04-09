Rector de la UACh: “Con la ministra Lincolao acordamos desescalar el conflicto, lo que implicaba no llamar a Carabineros”

Consultado el rector de la UACh, Egon Montecinos, por los dichos de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien afirmó en CNN Chile que “nunca acordé nada con nadie”, respondió: “Junto con la ministra acordamos desescalar el conflicto, lo que implicaba no llamar a Carabineros”.

El rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, abordó en Hoy Es Noticia la manifestación en la casa de estudios que culminó con la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Cabe mencionar que Montecinos señaló en La Segunda: “Nosotros, junto a la ministra y la Policía de Investigaciones (PDI), decidimos no acudir a Carabineros”. Respecto a estas declaraciones, la titular de Ciencia, en entrevista con Mónica Rincón, respondió: “Nunca acordé nada con nadie”.

Al ser consultado por la periodista Matilde Burgos sobre los dichos de la secretaria de Estado en CNN Chile, respondió: “Junto con la ministra acordamos desescalar el conflicto, lo que implicaba no llamar a Carabineros. Nosotros optamos por la vía más costosa, a la luz de los hechos, que fue el diálogo”.

#HoyEsNoticiaCNN | Ataque a ministra Lincolao: ¿Hubo o no un acuerdo de no llamar a Carabineros? Rector de la Universidad Austral: “Junto con la ministra acordamos desescalar el conflicto, lo que implicaba no llamar a Carabineros”.@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/Yno7hNCbst — CNN Chile (@CNNChile) April 9, 2026

En esa línea, aclaró que la alternativa de contactarse con personal policial “no fue una opción ni siquiera deliberada”.

“Lo que sí planteé, y que fue aceptado por la ministra, es que agotáramos el diálogo. Y a la luz de los hechos, evidentemente esa estrategia no tuvo el efecto que nosotros esperábamos”, dijo.

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Respecto a la identificación de tres estudiantes que participaron en la agresión contra la secretaria de Estado, sostuvo que “nosotros tenemos que ver si son alumnos de la universidad”, puesto que en el campus también se encontraban personas externas.

Además, adelantó que durante este viernes sostendrá una entrevista con la Fiscalía de Los Ríos. A nivel interno, señaló que la investigación tendrá “la mayor celeridad para que esto se esclarezca lo antes posible. Si son nuestros estudiantes, se aplicará el reglamento interno, que contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión”.