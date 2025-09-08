“Reafirma que la lucha por la igualdad es fundamental”: Escobar y el premio nacional de periodismo de Delia Vergara

La periodista y panelista de Tolerancia Cero celebró el Premio Nacional de Periodismo otorgado a Delia Vergara, destacándola como una figura clave en la historia del periodismo chileno y en la lucha por la igualdad de género.

Delia Vergara ganó esta semana el Premio Nacional de periodismo. Un reconocimiento más que merecido para una mujer icónica y fundamental del periodismo chileno y de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Fundadora de la Revista Paula y del diario de cooperativa, entre muchos otros logros, el largamente esperado premio a Delia Vergara llega en un momento muy desafiante, derechamente de riesgo, para los derechos de las mujeres y para el futuro del periodismo.

Tal como ella misma dijo:

“Es muy importante el periodismo. He sido muy defensora del periodismo independiente, que en este momento está bien en peligro por las redes sociales, donde hay tanto odio, tanta maledicencia. Entonces el periodismo tiene que recuperar la independencia y la importancia que tiene para que la gente esté informada correctamente”.

Delia Vergara nos recuerda y reafirma que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es fundamental, así como lo es mantener la voluntad y la firmeza de defender esas convicciones, especialmente cuando están siendo atacadas.

Y en segundo lugar, Delia Vergara es un ejemplo de periodismo independiente y valiente, comprometido con la democracia, los derechos humanos y la paz. Valores universales que hay que defender con la fuerza, la persistencia y el coraje de Delia Vergara.