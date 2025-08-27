Raúl Sohr y muerte de periodistas en Gaza: “Refuerza la idea de que se está realizando una operación de limpieza étnica”

El experto denunció que en Gaza “no hay ningún lugar seguro”, detallando que el número de víctimas fatales ya bordea las 63 mil.

Israel enfrenta una nueva ola de condenas internacionales tras dos bombardeos consecutivos al Hospital Nasser en Khan Younis, Gaza, que a inicio de esta semana dejaron al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas, personal médico y socorristas que habían acudido tras el primer ataque, según informó el Ministerio de Salud palestino.

En conversación con Conexión Global Prime, el analista internacional Raúl Sohr abordó la gravedad del hecho y lo que representa para la libertad de prensa y la protección de civiles en zonas de conflicto.

“La situación de los periodistas en Gaza es trágica”, afirmó Sohr, haciendo énfasis en el contexto en que se dio el ataque: uno de los pocos hospitales aún operativos en una zona devastada por la guerra.

Aunque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó la muerte de los periodistas y socorristas como un “trágico accidente”, para Sohr estos hechos apuntan a algo más profundo.

“Refuerza la idea de que en Gaza se está realizando una operación de limpieza étnica”, aseguró.

Además, criticó la falta de transparencia de las fuerzas israelíes.

“Para Israel, que plantea que tiene una gran transparencia y un ejército ético, prohíbe el ingreso de corresponsales. No hay ninguna posibilidad de fiscalización independiente”, subrayó, cuestionando la narrativa oficial del gobierno israelí y la imposibilidad de verificar de forma autónoma lo que ocurre en el enclave.

Los bombardeos, según el Hospital Nasser, se produjeron con pocos minutos de diferencia, lo que provocó que los equipos de emergencia que acudieron tras el primer ataque también resultaran afectados. Esta táctica ha sido ampliamente criticada por organizaciones humanitarias, que advierten del peligro sistemático al que se enfrentan tanto civiles como quienes intentan asistirlos.

En ese contexto, Sohr advirtió que “en Gaza ni los hospitales, ni los colegios, ni las carpas, ni ningún lugar es seguro. Pueden ser atacados en cualquier momento”.

“Muestra la presión y el secreto que está tratando de establecer Israel. Las víctimas fatales en Gaza es casi de 63 mil”, puntualizó el experto.