Raúl Sohr asegura que “Irán no puede enfrentar a Israel directamente”, pero sí “desestabilizar la región”

En conversación con CNN Chile, el analista internacional afirmó que Irán no tiene capacidad militar para enfrentar directamente a Israel, pero sí una fuerte influencia desestabilizadora, y que la ofensiva israelí sería insostenible sin el respaldo de Estados Unidos.

En medio de la creciente tensión entre Israel e Irán, el analista internacional Raúl Sohr advirtió que el conflicto podría escalar de manera prolongada, con consecuencias no solo para Medio Oriente, sino también para la economía global.

En conversación con CNN Prime, Sohr analizó los recientes ataques entre ambas naciones y el rol que juega Estados Unidos en esta peligrosa escalada.

“Veremos si esto desemboca en una guerra establecida. Si es así, Irán no va a responder en un enfrentamiento frontal, porque no tiene las condiciones de hacerlo. Irán hará lo que sabe hacer mejor: resistir”, afirmó el analista, destacando que el país persa no tiene la capacidad militar para enfrentarse directamente a Israel, pero sí una fuerte influencia para desestabilizar la región a través de sus redes y aliados estratégicos.

En ese sentido, Sohr recalcó que la ofensiva israelí no sería posible sin el apoyo directo de Washington.

“Israel no podría llevar adelante esta campaña sin el respaldo de Estados Unidos. Depende en altísimo grado de ese apoyo y no puede sostener por mucho tiempo esta ofensiva por sí solo”, señaló, haciendo hincapié en la dependencia logística, militar y diplomática del gobierno de Netanyahu.

Respecto al papel del expresidente Donald Trump, Sohr indicó que el republicano “estaba al tanto” de los ataques y considera que esta ofensiva “ayuda a las negociaciones” en torno a un eventual acuerdo nuclear con Irán.

En esa línea, el analista también planteó que el conflicto podría tener repercusiones económicas globales: “Ya está subiendo el precio del petróleo, es un factor que debemos seguir muy de cerca. Si la guerra se agrava, tendrá un impacto directo en todo el mundo”.

Pese al escenario bélico, Sohr advirtió que un conflicto prolongado podría incluso beneficiar a Irán.

“A la larga, a Irán le conviene que esto se extienda. Sabemos cómo empieza, pero no cómo ni cuándo termina”, agregó.

Finalmente, señaló que, desde la mirada israelí, la única solución definitiva sería “un cambio de régimen en Irán”, objetivo que, según Sohr, parece aún lejano.