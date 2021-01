Antes de la elección de Georgia que se realizó el martes en EE.UU., los demócratas contaban con 48 senadores, mientras que los republicanos contaban 50. Una superioridad que ahora está en riesgo, ya que al menos uno de los dos cupos en juego estaría casi asegurado que se lo quedaría el partido que será gobierno con Joe Biden.

El analista internacional Raúl Sohr, en entrevista con CNN Chile, destacó que en caso de empate en el Senado “50 senadores republicanos y 50 demócratas, el voto dirimente lo tiene la vicepresidenta, que en este caso es Kamala Harris, quien tendría el voto decisivo y los demócratas podrían quedar con 51 votos”.

“El Senado es tremendamente importante porque es el principal organismo fiscalizador, como se vio en el caso del presidente Trump, pueden llevar a delante un impeachment, realizar investigaciones”, detalló.

Además, destacó que “son los que ratifican muchos de los nombramientos más importantes en el gobierno” y tienen alta actividad legislativa.

Lee también: Warnock haría historia en Georgia al imponerse a candidata republicana, según proyecta CNN

“Si los demócratas logran los dos candidatos tendrían mayoría en ambas cámaras mas la Casa Blanca y les augura un gobierno relativamente estable“, adelantó.

Además, Sohr recordó que aún hay temores sobre lo que vaya a pasar con la transición entre el actual mandatario y el presidente electo Joe Biden: “El nerviosismo llega a tal nivel que 10 ex ministros de Defensa le señalan al Pentágono que deben mantenerse fuera de la político y no deben intervenir”.

“Ese llamamiento no es gratuito, hay temores, que no necesariamente se van a cristalizar, pero sería un desastre para todo el mundo si hubiese un quiebre democrático o un intento de quiebre, pero es una posibilidad que no se puede descartar”, concluyó.