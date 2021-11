El analista internacional Raúl Sohr analizó las elecciones presidenciales que se desarrollaban en Honduras, en las que la representante de la oposición Xiomara Castro lideraba el conteo de votos. Sohr explicó que Castro “estaba claramente en ventaja frente al Partido Nacional, que es el partido de la derecha tradicional”. En esa línea, detalló que la esposa del ex presidente Manuel Zelaya tenía una ventaja de 20 puntos con la mitad de los votos escrutados, “cuando se suspenden las informaciones del Consejo Nacional Electoral, queda todo en suspenso y ahora los hondureños se tienen que estar preguntando qué pasó”. El experto señaló que no se trataría de una situación nueva, porque “ya escamotearon las elecciones en 2017”. Respecto a la ventaja de Castro, se podría explicar porque “este último gobierno ha estado lleno de escándalos, entonces iba a haber un voto de castigo (…) no era sorprendente que la gente quisiera un cambio después de que han tenido tres gobiernos sucesivos del Partido Nacional”.