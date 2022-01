En una nueva edición de Última Mirada, Raúl Sohr analizó la situación del primer ministro británico, Boris Johnson, quien se encuentra en el ojo del escrutinio público por confirmar que asistió a una fiesta en Downing Street, cuando Reino Unido enfrentaba el primer confinamiento a raíz del COVID-19. “Está contra las cuerdas y está siendo sumamente cuestionado porque fue absolutamente inconsecuente. En los momentos en que muchas personas no pudieron estar cerca de sus seres queridos, que agonizaban por el COVID y no se les permitía acercarse, cuando la reina tuvo que despedir al Príncipe Felipe luego de su fallecimiento y tuvo que estar sola frente al ataúd, resulta que en Downing Street, que es la sede del Gobierno en Londres, el primer ministro iba a un par de fiestas que luego insistió que no eran fiestas, sino una reunión de trabajo”, expresó. Asimismo, sostuvo que “dentro de la ética política, en cualquier lugar del mundo, pero muy fuerte entre los ingleses, una de las transgresiones más graves que tu puedes cometer es saltarte una fila. Es el principio democrático de la igualdad y de que no deben haber privilegios, por lo tanto, esto es de una gravedad enorme”.