Raúl Sohr, analista internacional: “Israel ya perdió una batalla importante, la de la opinión pública mundial”

El analista internacional Raúl Sohr profundizó en el reconocimiento del pueblo palestino como Estado y en la reacción de la comunidad internacional. Además, abordó la posición de la administración de Estados Unidos frente a la postura de Israel respecto a la situación en Gaza.

En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras, conversó con el analista internacional Raúl Sohr sobre el reconocimiento del pueblo palestino como Estado y la reacción de Israel frente a la comunidad internacional. Sohr advirtió: “Estamos en este juego de las líneas rojas”.

En cuanto al respaldo de la administración de Donald Trump al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo que Francia, Reino Unido y otros países “pueden multiplicar sus ayudas, instalar consulados en esos territorios y establecer una serie de restricciones a Israel, por ejemplo, la suspensión de ventas de armas a Israel”, mencionando el caso de Alemania.

“Es una situación muy compleja porque parte de las reparaciones por el Holocausto y los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial han llevado a que Alemania sea un país tremendamente amigable con Israel”, describió.

Sin embargo, advirtió que un número creciente de ciudadanos alemanes se mantienen en alerta frente a lo que ocurre en la Franja de Gaza, algo que también se ha replicado en Italia con manifestaciones.

Desde la visión de Sohr, “Israel ya perdió una batalla importante, y es la batalla de la opinión pública mundial”.